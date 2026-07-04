Die ganze Welt schaute am Mittwoch auf die Spitze des weltberühmten Wolkenkratzer, als ein Paar ungesichert auf der Antenne balancierte und eine Friedensbanner hisste – doch wie kamen Angela Nikolau und Ivan Kuznetsov da hoch?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Extremkletterer erklimmen Empire State Building-Antenne mit Friedensbanner am Mittwoch

Nach Kletterei folgte ein Heiratsantrag, beide wurden später verhaftet

440 Meter Höhe: Polizei holte das Paar von der Antenne herunter

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Mittwochmittag (Ortszeit) bot sich den Menschen in der US-Metropole New York ein spektakuläres Bild – zwei Menschen kletterten auf die Anntennenspitze des Empire State Buildings und hissten ein Banner mit einer Friedensbotschaft. «Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, kennt die Welt Frieden», hiess es weiss auf schwarz.

Auf die waghalsige, ungesicherte Kletteraktion folgte ein Heiratsantrag – die Bilder wurden von einem Kamerateam in einem Helikopter eingefangen und gingen viral. Vorerst war unklar, wer die Frischverlobten waren. Bald wurde bekannt: Bei dem Paar handelte es sich um die Extremkletterer Angela Nikolau (33) und Ivan Kuznetsov (32), der sich auch Ivan Beerkus nennt. Nach der Aktion klickten für beide die Handschellen. Doch wie schaffte es das Duo, auf die Antenne des Wolkenkratzers zu gelangen?

0:47 Riskante Aktion: Video zeigt Duo mit Banner auf dem Empire State Building

In Wartungsraum versteckt

Wie CNN berichtet, habe Kuznetsov während einer Befragung später erklärt, er habe «etwas Besonderes für seine Verlobung tun» wollen. Das Paar soll am Vorabend des Stunts, gegen 21 Uhr, Tickets für die Aussichtsplattform im 86. Stock gekauft haben, wie die Staatsanwaltschaft erklärt.

Danach seien sie auf eine weitere Plattform im 102. Stock gelangt, die man gegen Vorzeigen eines Premium-Tickets erreicht. Dort hätten sie sich über Nacht dann in einem Wartungsraum versteckt. In einer Dokumentation über ihre extremen Kletteraktionen erklärte Nikolau bereits einmal: «Die Security hat immer einen blinden Fleck.»

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie das Paar in den frühen Morgenstunden die Treppe zur Spitze hochging – diese war nur mit Metallseilen und Gittern versperrt. Mithilfe einiger Werkzeuge löste Kuznetsov die Seile, brach Schlösser auf und verschaffte sich und seiner Verlobten Zutritt zum Sperrbereich.

Schwindelfreie Polizisten holten Kletterduo hinunter

Laut einem Polizeiprotokoll durchquerten die beiden daraufhin mehrere Sperrzonen, die durch Türen getrennt und grundsätzlich nur mit Schlüsselkarten zugänglich sind. Wie sie durch den abgesicherten Bereich und schliesslich auf die Antenne gelangten, ist nicht bekannt.

Klar ist: Nach der Aktion wurde das Kletterpaar von offenbar schwindelfreien Polizisten in rund 440 Meter Höhe festgenommen. Eine Bodycam-Aufnahme zeigt, wie Nikolau und Kuznetsov auf einer Plattform auf die Einsatzkräfte treffen. «Bleiben Sie, wo Sie sind», sagt ein Polizist. «Wie geht es Ihnen? Können Sie bitte einfach dort bleiben, wo Sie sind … Sie dürfen nicht hier oben sein.»

Das Paar wurde unterdessen aus der Untersuchungshaft entlassen. Sie sind wegen mehrerer Vergehen angezeigt und stehen unter gerichtlicher Aufsicht.