Spektakuläre Kletteraktion in schwindelerregender Höhe: Zwei Menschen erklommen am Mittwoch die Antenne des Empire State Buildings in New York, küssten sich, machten Selfies – und wurden festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Personen erklommen am die Antenne des Empire State Buildings

Sie entrollten ein Liebes- und Friedens-Banner, küssten sich und wurden verhaftet

Das Gebäude ist 443 Meter hoch und hat 102 Stockwerke

Marian Nadler Redaktor News

Zwei Personen sind am Mittwochmittag Ortszeit auf die Spitze der Antenne des Empire State Buildings in New York geklettert. Dort angekommen entrollten sie ein Banner mit der Aufschrift «Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, kennt die Welt Frieden», bevor sie wieder herunterstiegen, sich umarmten, Selfies machten und schliesslich verhaftet wurden.

Schwarz gekleidet und maskiert – aber offenbar ohne Haltegurte – balancierten die beiden auf einem schmalen Vorsprung und küssten sich offenbar auf der Antenne des Wolkenkratzers. «Kurz nach 12.30 Uhr Ortszeit begannen sie abzusteigen und bahnten sich geschickt ihren Weg über die Metallgitter zu einem breiteren Vorsprung», beschreibt die Nachrichtenagentur AP, was dann passierte. Ein elektronisches Gerät wurde aufgebaut und eine der beiden Personen ging auf die Knie.

Nachdem die beiden sich erneut geküsst und umarmt hatten, machte die andere Person Selfies mit ausgestreckter linker Hand, als würde sie einen Ring betrachten. Ein Heiratsantrag also?

So hoch ist das Empire State Building

Die Polizei nahm das Duo schliesslich in Gewahrsam. Niemand wurde verletzt. Bislang ist unklar, wie sich die beiden Zugang zu der Antenne verschaffen konnten, die sich weit über den öffentlichen Bereichen des 102-stöckigen und mit Antenne 443 Meter hohen Gebäudes im zentralen Stadtteil Manhattan befindet.

Es ist nicht das erste Mal, dass Wagemutige die Antenne und andere Teile des Empire State Buildings erklommen haben. Die Kletteraktionen waren in den meisten Fällen nicht genehmigt.