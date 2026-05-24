«Beziehung wird immer produktiver»: Trump gibt Deal-Update

Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk

Es sei bereits sehr viel verhandelt worden, man befinde sich auf einem guten Weg und die Veröffentlichung der finalen Version des Iran-Deals scheint in jedem Moment Tatsache werden zu können. Handfeste Details lassen aber nach wie vor auf sich warten – auch in seinem neusten Truth-Social-Beitrag am Sonntagnachmittag äussert sich US-Präsident Donald Trump eher zurückhaltend.

Trump beginnt den Beitrag mit einem Seitenhieb an die Administration seines Vorgängers Barack Obama (64). Sein Abkommen mit dem Iran sei eines der «schlechtesten Abkommen, das unser Land je geschlossen hat».

Anders sei das im Hinblick auf den momentanen Deal. «Ganz anders verhält es sich mit dem Abkommen, das derzeit von der Trump-Regierung mit dem Iran ausgehandelt wird – es ist sogar das GENAUE GEGENTEIL!»

Die Verhandlungen würden derzeit «geordnet und konstruktiv» verlaufen. «Ich habe meine Vertreter angewiesen, nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist. Die Hormus-Blockade bleibt in vollem Umfang in Kraft, bis eine Einigung erzielt, bestätigt und unterzeichnet ist. Beide Seiten müssen sich Zeit nehmen und alles richtig machen. Es darf keine Fehler geben! Unsere Beziehung zum Iran wird immer professioneller und produktiver.»

Nicht verhandelbar sei für Trump die Atomwaffen-Frage. «Sie müssen jedoch verstehen, dass sie keine Atomwaffe oder Atombombe entwickeln oder beschaffen dürfen», schreibt der US-Präsident. Dazu habe auch der oberste Führer des Irans, Modschtaba Chamenei (56) zugestimmt.

Wie unter anderem die «New York Post» berichtet, sollen amerikanische Unterhändler davon ausgehen, dass der Ajatollah einem «allgemeinen Entwurf grundsätzlich zugestimmt» hat. In dem Entwurf werde auch klar festgehalten, dass der Iran seine Depots an hochangereichertem Uran entsorgen muss. Offiziell bestätigt wurde diese Information von Seiten des laut Medienberichten schwer verletzten obersten Führers nicht.

Auch im Hinblick auf die Öffnung der Strasse von Hormus habe man einen gemeinsamen Nenner gefunden. «Sie werden die Meerenge im Austausch für die Aufhebung der Blockade durch uns öffnen und sich grundsätzlich bereit erklären, das hochangereicherte Uran zu entsorgen, aber dann stellt sich die Frage, wie genau das geschehen soll», so ein hochrangiger Vertreter der Trump-Regierung.