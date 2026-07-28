Ein Mann bricht am 23. Juli in Košice in ein Flugzeug von Austrian Airlines ein, schläft in der ersten Reihe und fragt die Crew: «Fliegen wir schon?» Die Polizei nimmt ihn fest.

Mann dringt in Austrain-Airlines-Flugzeug ein und macht ein Nickerchen

Mann dringt in Austrain-Airlines-Flugzeug ein und macht ein Nickerchen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Mann bricht am 23. Juli in Košice-Flughafen-Flugzeug ein

Fragt beim Entdecken durch Crew: «Fliegen wir schon?»

Polizei verhaftet ihn, Dokumente deuten auf psychiatrische Behandlung hin

Mattia Jutzeler Redaktor News

Kurioser Vorfall am Flughafen Košice in der Slowakei. Ein Mann um die 50 bricht frühmorgens in eine Maschine der Fluggesellschaft Austrian-Airlines ein und macht dort in der ersten Sitzreihe ein Nickerchen. Als ihn die zuständige Crew dort entdeckt, fragt der Einbrecher ganz trocken: «Fliegen wir schon?»

Ereignet hat sich der Vorfall am 23. Juli. Der Mann war dem Personal am Flughafen schon vor seinem Einbruch aufgefallen. Um 1 Uhr nachts betrat er im Terminal zwei geschlossene Bars und machte sich dort Kaffee und etwas zu essen. Das zeigen Aufnahmen der Sicherheitskameras, die der slowakischen Zeitung «Denník N» vorliegen.

Nach seiner Zwischenmahlzeit traf der Mann auf eine Mitarbeiterin des Flughafens und erkundigte sich wohl nach dem Start der ersten Flugzeuge. Danach verliess er nach Aufforderung der Mitarbeiterin das Terminal. Anstatt nach Hause zu gehen, kletterte der Mann allerdings über den Sicherheitszaun des Vorfeldes.

Flugzeugtüren nicht abschliessbar

Nach einem einstündigen Spaziergang auf der Rollbahn stieg der Mann schliesslich über eine Treppe des Austrian-Airlines-Flugzeuges. Flugzeugtüren lassen sich nämlich nicht abschliessen. In einem Notfall sollen Rettungskräfte laut dem Fachportal «Aerotelegraph» so jederzeit ohne Komplikationen und Verzögerungen ins Innere des Flugzeuges gelangen können.

Als der Einbrecher im Flugzeug von der Crew erwischt wird, alarmiert diese die Polizei. Die Beamten nehmen den Mann fest und finden bei ihm Dokumente, die darauf hindeuten würden, dass er ein psychiatrischer Patient sein könnte.