Russlands Präsident Wladimir Putin hat erklärt, die USA hätten Interesse, das unter russischer Kontrolle stehende Kernkraftwerk Saporischschja ohne Ukraine zu verwalten. Derweil kündigt der ukrainische Präsident eine Reise in die USA an.

Das dürfte Kiew nicht gefallen: Russlands Präsident Wladimir Putin (73) behauptet, die USA seien daran interessiert, das Kernkraftwerk Saporischschja ohne Beteiligung der Ukraine gemeinsam zu verwalten. Putin habe während eines Treffens mit Wirtschaftsvertretern die Situation rund um Europas grösstes Atomkraftwerk erwähnt, berichtete die russische Tageszeitung «Kommersant». Der Kremlchef erklärte, dass die Gespräche mit den Vereinigten Staaten auch «die Frage der gemeinsamen Verwaltung der Anlage ohne Beteiligung der Ukraine» umfassen würden.

Das Kernkraftwerk Saporischschja ist das grösste in Europa. Es steht seit 2022 unter russischer Besatzung.

Selenski kündigt Treffen mit Trump an

Putin behauptete ferner, die US-amerikanische Seite sei daran interessiert, den Abbau von Rohstoffen in dem Werk zu organisieren. Wie konkret dieser ablaufen soll, sagte Putin nicht. Auch Stromlieferungen an die Ukraine würden auf amerikanische Initiative hin erörtert.

Unterdessen kündigte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) auf der Plattform X ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump (79) an. «Wir verlieren keinen einzigen Tag», schrieb Selenski zu den andauernden Verhandlungen mit Washington. Und weiter: «Noch vor Neujahr kann viel entschieden werden.»

Wie aus Diplomatenkreisen gegenüber der «Kyiv Post» verlautete, soll Selenski in den kommenden Tagen nach Florida reisen und Trump in Mar-a-Lago treffen. Der Besuch könnte, wenn alles nach Plan läuft, schon am 28. Dezember stattfinden, wird ein Insider zitiert.