Ukraine-Truppen ziehen sich aus Stadt Siwersk zurück

Die ukrainischen Truppen haben sich nach wochenlangen Kämpfen aus der Stadt Sewersk im Osten der Ukraine zurückgezogen. Der Generalstab erklärte, dies diene dem Schutz der Soldaten. Russische Truppen setzen trotz hoher Verluste ihre Offensive fort.

Darum gehts Ukrainische Truppen zogen sich nach schweren Kämpfen aus Sewersk zurück

Russische Truppen rückten trotz Verluste und schwieriger Bedingungen weiter vor

Die Stadt bleibt unter ukrainischer Feuerkontrolle, Nachschubwege werden blockiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Nach wochenlangen, heftigen Kämpfen um die Stadt Siwersk im Osten der Ukraine, haben sich die ukrainischen Truppen nun aus der Stadt zurückgezogen. Das teilte der Generalstab der Streitkräfte auf Telegram mit.

«Die schweren Kämpfe im Raum Siwersk dauern an. Die russischen Besatzer sind zahlenmässig und materiell deutlich überlegen und setzen trotz erheblicher Verluste ihre Offensivoperationen fort», heisst es in dem Beitrag. «Um das Leben unserer Soldaten und die Kampfkraft unserer Einheiten zu schützen, haben sich die ukrainischen Verteidiger aus der Siedlung zurückgezogen.»

«Sie konnten unter schwierigen Wetterbedingungen vorrücken»

Wie der Generalstab weiter schreibt, konnten die russischen Truppen aufgrund ihrer zahlenmässigen Überlegenheit und «des ständigen Drucks kleiner Stosstrupps» unter schwierigen Wetterbedingungen vorrücken.

Gefallen sei die Stadt jedoch noch nicht. «Sie steht weiterhin unter der Feuerkontrolle unserer Truppen.» Es werde versucht, die Nachschubwege der Russen abzuschneiden. «Feindliche Einheiten werden blockiert, um ihren weiteren Vormarsch zu verhindern.»

Das russische Verteidigungsministerium hat sich bis anhin noch nicht zu den Entwicklungen geäussert. Bereits Mitte Dezember hissten russische Soldaten in der Stadt eine russische Flagge und gaben an, diese erobert zu haben.