Was passiert, wenn man über Nacht zum Lottomillionär wird? Die einen kündigen ihren Job und verprassen ihren Gewinn innerhalb kürzester Zeit. Andere trauen sich kaum, ihr neues Geld anzufassen. Um die Extreme zu vermeiden, geben Lottoberater im Hintergrund Starthilfe.

Das machen die meisten Lottogewinner heute mit ihrem Geld

Das machen die meisten Lottogewinner heute mit ihrem Geld

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lottogewinner ändern Verhalten, investieren klüger und sichern ihre Zukunft ab

98 Prozent nutzen Gewinne vorsichtig, vermeiden Verschwendung und Armut

Schock und Schuldgefühle häufig, Experten bieten umfassende Beratung

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Die Geschichte ist altbekannt: Jemand gewinnt im Lotto, kündigt seinen Job, gibt sein Geld für Luxusautos und Partys aus, rutscht in die Drogensucht – und endet in der Armut. Tatsächlich handelt es sich bei dem Klischee nicht um einen Einzelfall. Bereits zahlreiche Lottomillionäre stürzten nach ihrem grossen Gewinn ab.

Aktuell beobachtet der Lottoberater der britischen National Lottery, Andy Carter, jedoch einen anderen Trend. Wie er gegenüber der «Daily Mail» sagt, hat sich das Verhalten der glücklichen Gewinner in den letzten Jahren fundamental verändert. «Heutzutage überlegen sie, wie sie ihre Hypothek abbezahlen, für ihre Kinder sorgen und ihr Geld klug anlegen.»

«98 Prozent gehen vorsichtig mit ihrem Geld um»

Ein hoher Gewinn ist laut Carter bei den meisten auch mit einem Schock, Schuldgefühlen oder einer Zukunftsangst verbunden. Viele halten vorerst an der Normalität des Alltags fest. Der Berater begleitet und unterstützt die Gewinner dann dabei, von einer 2,5-Zimmer-Wohnung in ein Haus umzuziehen oder neben Easyjet auch mal ein privates Flugunternehmen auszutesten.

Seine Unterstützung soll den frischgebackenen Millionären ermöglichen, «das zu tun, was sie wollen», ohne dabei abzustürzen oder sich von anderen ausnutzen zu lassen. Denn auch Grosszügigkeit kann zum Verhängnis werden – insbesondere gegenüber Familienmitgliedern und Partnern würden häufig zu hohe Summen verschenkt.

Wie er der «Daily Mail» verrät, ist er mit seinem Job nicht der Einzige. In der Nachbetreuung von Lottogewinnern sei mittlerweile eine Vielzahl von Finanzberatern, Wellness-Experten und Rechtsberatern tätig.

Grossgewinne können vieles verändern

Wie Swisslos, die interkantonale Lotteriegesellschaft der Deutschschweiz, auf Blick-Anfrage mitteilt, gehen auch hier die Menschen mit Grossgewinnen grösstenteils sehr besonnen um. Die meisten würden sich den Traum von Wohneigentum oder einer grösseren Reise erfüllen. Ansonsten nutzen sie die Gewinne, um ihre finanzielle Zukunft abzusichern.

Die höchste Priorität geniesse bei Swisslos die Anonymität der Gewinner. Diese werden jeweils zu einem persönlichen Gespräch eingeladen und erhalten eine Broschüre mit allgemeinen Empfehlungen. «Denn plötzlich über eine Summe in Millionenhöhe verfügen zu können, kann durchaus überwältigend sein», erklärt Swisslos.

Persönliche Berater gibt es bei Swisslos jedoch nicht. Auch gibt Swisslos keine Empfehlungen für Banken, Vermögensverwalter, Treuhänder oder sonstige Fachpersonen – diese Entscheidungen treffen die Swisslos-Gewinner selbst.