Wow! Eine Person darf sich nach der Lotto-Ziehung vom Mittwoch über einen Mega-Gewinn freuen. Auch der Zweitranggewinner kassiert vor Steuern siebenstellig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz hat neuen Lotto-Millionär. Er tippte alle Zahlen richtig

Gewinnsumme beträgt 22'983'116,75 Franken laut Swiss Lotto

Neuer Jackpot startet bei 1,5 Millionen Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Sechs richtige Zahlen plus Zusatzzahl: Alle richtig getippt. Die Schweiz hat einen neuen Lotto-Millionär oder -Millionärin. Das vermeldete Swiss Lotto am Mittwoch.

Die Zahlen für den Geldsegen waren: 2, 9, 21, 22, 26, 35 und die Glückszahl war die 3.

Der Glückspilz gewinnt 22'983'116,75 Franken. Auch der Zweitranggewinn wird in der Schweiz ausgezahlt. Er liegt bei einer Million Franken und wurde für sechs Richtige ohne Zusatzzahl ausgegeben. Der neue Jackpot liegt nun wieder bei 1,5 Millionen Franken.