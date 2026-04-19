In der Stadt Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana wurden bei einer Massenschiesserei am Sonntagmorgen mindestens acht Kinder getötet. Weitere Menschen wurden verletzt. Die Opfer sind zwischen 18 Monaten und 14 Jahren alt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mindestens acht Kinder sterben bei Schiesserei in Shreveport, Louisiana

Täter wurde nach Verfolgungsjagd erschossen, handelte allein laut Polizei

Opfer zwischen 18 Monaten und 14 Jahren, Vorfall um 6 Uhr War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragödie im US-Bundesstaat Louisiana. Bei einer Massenschiesserei in der Stadt Shreveport kamen mindestens acht Kinder ums Leben. Die Opfer sind zwischen 18 Monaten und 14 Jahren alt, berichtet der Lokalsender KTBS mit Berufung auf die lokale Polizeibehörde.

Der mutmassliche Täter, ein erwachsener Mann, sei ebenfalls tot. Die Polizei habe ihn nach einer Verfolgungsjagd erschossen. Laut Polizeiangaben handelte der Tatverdächtige alleine.

Häusliche Auseinandersetzung

Zwei erwachsenen Frauen, sei bei der Massenschiesserei in den Kopf geschossen worden. Beide hätten den Vorfall allerdings überlebt. Ausserdem habe sich ein Bub beim Sprung von einem Dach verletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Schiesserei um eine Auseinandersetzung im familiären Umfeld handelte, heisst es im Bericht des Lokalsenders weiter. Zur Massenschiesserei sei es um etwa 6 Uhr Morgens lokaler Zeit gekommen.