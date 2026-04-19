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Bei Massenschiesserei
Mindestens acht Kinder in Louisiana getötet

In der Stadt Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana wurden bei einer Massenschiesserei am Sonntagmorgen mindestens acht Kinder getötet. Weitere Menschen wurden verletzt. Die Opfer sind zwischen 18 Monaten und 14 Jahren alt.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Aktualisiert: vor 36 Minuten
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Die Schiesserei soll sich an der West-79th-Strasse im Stadtteil Cedar Grove ereignet haben.
Foto: Screenshot Google Maps

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mindestens acht Kinder sterben bei Schiesserei in Shreveport, Louisiana
  • Täter wurde nach Verfolgungsjagd erschossen, handelte allein laut Polizei
  • Opfer zwischen 18 Monaten und 14 Jahren, Vorfall um 6 Uhr
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Mattia JutzelerRedaktor News

Tragödie im US-Bundesstaat Louisiana. Bei einer Massenschiesserei in der Stadt Shreveport kamen mindestens acht Kinder ums Leben. Die Opfer sind zwischen 18 Monaten und 14 Jahren alt, berichtet der Lokalsender KTBS mit Berufung auf die lokale Polizeibehörde. 

Der mutmassliche Täter, ein erwachsener Mann, sei ebenfalls tot. Die Polizei habe ihn nach einer Verfolgungsjagd erschossen. Laut Polizeiangaben handelte der Tatverdächtige alleine.

Häusliche Auseinandersetzung

Zwei erwachsenen Frauen, sei bei der Massenschiesserei in den Kopf geschossen worden. Beide hätten den Vorfall allerdings überlebt. Ausserdem habe sich ein Bub beim Sprung von einem Dach verletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Schiesserei um eine Auseinandersetzung im familiären Umfeld handelte, heisst es im Bericht des Lokalsenders weiter. Zur Massenschiesserei sei es um etwa 6 Uhr Morgens lokaler Zeit gekommen. 

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