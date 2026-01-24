In Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesotta schossen Bundesbeamte der Sondereinheit ICE ernneut auf einen Menschen. Ein Video zeigt, wie ein Mann zu Boden gedrückt und dann mehrfach beschossen wird. Laut Medienberichten wurde der Mann dabei getötet.

Gouverneur Walz fordert Abzug aller Bundespolizisten aus Minnesota

In der US‑Stadt Minneapolis kam es am Samstagmorgen zu einem erneuten Schusswaffenvorfall mit Beteiligung von Bundesbeamten. Mehrere US‑Medien berichten, dass Bundesagenten im Süden der Stadt mehrfach auf einen Mann geschossen haben.

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video soll zeigen, wie die Beamten den Mann zu Boden drücken, bevor sie mehrfach auf ihn schiessen. Die Person, die den Vorfall offenbar filmt, hört man sagen: «Sie haben ihn getötet!»

«Minnesota hat die Nase voll»

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz (61), reagierte inzwischen auf dem Kurznachrichtendienst X. Er schrieb, er habe soeben mit dem Weissen Haus telefoniert «nach einem weiteren entsetzlichen Schusswaffenangriff von Bundesagenten heute Morgen».

Walz erklärte: «Minnesota hat die Nase voll. Das ist widerlich.» Weiter forderte er den Präsidenten auf, die Operation zu beenden und «die Tausenden gewalttätigen, ungeschulten Polizisten aus Minnesota abzuziehen. Sofort.»

Ein weiteres Video, das in den sozialen Medien aufgetaucht ist, zeigt wie ICE-Beamten versucht, den Tatort vor Demstranten zu verteidigen. Offenbar schiessen sie mit Tränengas, Pfefferkugeln und Blitzknall.

Tausende demonstrieren gegen ICE

Weitere Details zu den Hintergründen des aktuellen Einsatzes und dem Zustand des Mannes sind bislang nicht offiziell bestätigt. Stadt‑ und Staatsbehörden ermitteln weiter, während die Proteste zunehmen.

Bereits am Freitag zogen Tausende Menschen bei eisigen Temperaturen durch die Straßen der Stadt, um gegen die Razzien gegen Einwanderer zu protestieren, und forderten die Bundespolizei auf, Minneapolis zu verlassen.

Seit den tödlichen Schüssen am 7. Januar auf die dreifache Mutter Renée Good (†37) durch einen ICE-Beamten kommt es in der US-Stadt täglich zu Demonstrationen gegen die harte Vorgehensweise der Einwanderungs- und Zollbehörde.