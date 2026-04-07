Rapper Offset wurde angeschossen

Schock in Florida: Rapper Offset, Ex-Mitglied der Migos, wurde am Montag in der Nähe des Seminole Hard Rock Hotels in Hollywood angeschossen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rapper Offset in Florida vor Casino angeschossen, Zustand stabil

Zwei Festnahmen, Polizei sicherte den Tatort rasch ab

Schiesserei geschah um 19 Uhr, keine Gefahr für Öffentlichkeit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Der US-Rapper Offset (34) ist Medienberichten zufolge am Montagabend in Florida angeschossen worden. Der Ex-Migos-Star, bekannt für Hits wie «Bad and Boujee», soll sich vor dem Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood aufgehalten haben, als es zu der Schussabgabe kam. Dies berichtete «TMZ» unter Berufung auf die Polizei.

Ein Sprecher von Offset, der mit bürgerlichem Namen Kiari Kendrell Cephus heisst, bestätigte gegenüber TMZ, dass der Musiker getroffen wurde, versicherte aber: «Er ist in Ordnung.» Offset werde derzeit im Memorial Regional Hospital in Hollywood medizinisch betreut, befinde sich in stabilem Zustand und werde genau überwacht.

«Situation wurde schnell unter Kontrolle gebracht»

Laut der Seminole Police ereignete sich die Schiesserei um 19 Uhr im Bereich der Parkplätze des Hotels. «Wir waren sofort vor Ort, die Situation wurde schnell unter Kontrolle gebracht», heisst es in einer Erklärung weiter. Zwei Personen seien festgenommen worden, die Ermittlungen laufen. Es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit, und der Betrieb des Casinos gehe wie gewohnt weiter.

Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen die dramatischen Szenen nach der Tat. Polizisten fixieren einen Mann am Boden, während sie versuchen, eine weitere aggressive Person zurückzudrängen.

Drei gemeinsame Kinder mit Cardi B

Der Angriff ereignete sich etwas mehr als drei Jahre nach dem tragischen Tod von Offsets Migos-Kollegen Takeoff, der 2022 vor einer Bowlinghalle in Houston erschossen wurde. Die Polizei nahm damals einen 23-jährigen Verdächtigen fest, der jedoch seine Schuld bis heute bestreitet. Der Prozess soll im November 2026 beginnen.

Offset, der zuletzt mit Soloalben wie «Set It Off» (2023) und «Kiari» (2025) Erfolge feierte, war früher mit der Rapperin Cardi B (33) liiert. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Kulture (7), Wave (4) und Blossom (17 Monate). Ihre turbulente Beziehung, die 2017 begann, endete endgültig mit einer Scheidung im Juli 2024.