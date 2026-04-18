Ein Angreifer hat am Samstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mehrere Menschen erschossen. Die Polizei erschoss ihn später.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein Mann hat am Samstag in einem Stadtteil von Kiew das Feuer eröffnet. Dabei seien mindestens fünf Menschen getötet und weitere zehn verletzt worden, erklärte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Der Schütze verschanzte sich in einem Supermarkt. Dort setzte der Schütze die Schiesserei weiter fort, so Klitschko.

Nach Angaben von Innenminister Ihor Klymenko hatte der Mann mehrere Geiseln genommen. Mittlerweile wurde der Schütze von der Polizei getötet. Die vier Geiseln konnten befreit werden. Laut Kyiv Post soll unter den Verletzten auch ein 14-jähriges Kind sein. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Auf X sprach Präsident Wolodimir Selenski sein Beileid gegenüber der Familien und Angehörigen der Opfer aus. «Zehn Personen befinden sich derzeit mit Verletzungen und Traumata im Krankenhaus», bestätigte Selenski. Man erwarte eine zügige Aufklärung. Ermittler der Nationalpolizei und des Sicherheitsdienstes der Ukraine seien laut Selenski im Einsatz.

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