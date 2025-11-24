DE
FR
Abonnieren

Behördenversagen in Istanbul
Pestizid-Firma soll schon Kleinkind vergiftet haben

Die türkischen Behörden stehen zunehmend unter Druck. Eine deutsche Familie verstarb in ihren Türkei-Ferien. Alles deutet auf eine Pestizidvergiftung hin. Nun wird klar: Bereits zuvor soll ein Kleinkind durch das Mittel der Schädlingsbekämpfungsfirma verstorben sein.
Publiziert: vor 29 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Neues Detail im Fall der verstorbenen deutschen Familie: Die Schädlingsbekämpfungsfirma soll für einen weiteren Todesfall verantwortlich sein.
Foto: Zvg

Darum gehts

  • Pestizid-Skandal in Istanbul: Bereits zuvor verstarb ein Kleinkind
  • Firma setzte hochgiftiges Insektizid Aluminiumphosphid ein
  • Firmenchef und Mitarbeiter besassen keine Zertifikate für Umgang mit Pestiziden
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
bliki.jpg
Sandra Marschner und BliKI

Der Pestizid-Skandal in Istanbul nimmt immer grössere Ausmasse an. Nach dem tragischen Tod einer vierköpfigen Familie aus Hamburg vor zwei Wochen rückt nun ein ähnlicher Fall vom April in den Fokus. Und in beiden Fällen steht dieselbe Schädlingsbekämpfungsfirma in Verdacht. 

Einem Gutachten zufolge weise im Fall der verstorbenen deutschen Familie alles auf eine Pestizidvergiftung als Todesursache hin. Zur Schädlingsbekämpfung verteilte eine Firma zwei Mittel in dem Hotel, in dem die Familie ihre Ferien verbrachte.

Schon im April verstarb ein Kleinkind durch Vergiftung

Nun wird bekannt, dass dieselbe Firma mit einem weiteren Todesfall in Verbindung steht. Wie die türkische Tageszeitung «Hürriyet» berichtet, sei bereits im April dieses Jahres der dreijährige Karan Y. aufgrund eines Schädlingsbekämpfungsmittels umgekommen. In dem Mehrfamilienhaus, in dem er mit seinen Eltern lebte, war das Mittel verteilt worden. 

Doch erst in der vergangenen Woche sei der forensische Bericht zum Tod des Buben in die Akte zu seinem Fall aufgenommen worden. Die Anwältin der Familie kritisiert gegenüber der Zeitung die langsame Bearbeitung des Falls durch die Behörden. Eine schnellere Reaktion hätte möglicherweise den Tod der Hamburger Familie verhindern können, argumentiert sie.

Mehr zum Vergiftungsdrama in Istanbul
Starb Familie B. wegen dieser Mittel?
Mit Video
Gift-Tod in der Türkei
Starb Familie B. wegen dieser Pestizide?
Kann man als Hotelgast Bettwanzenmittel riechen?
Mit Video
Kammerjäger erklärt
Kann man als Hotelgast Bettwanzenmittel riechen?
Wie sicher sind Schädlingsmittel in Hotels?
Nach Gift-Tod von Familie
Wie sicher sind Schädlingsmittel in Schweizer Hotels?
Frau trinkt Kaffee in Istanbul – Intensivstation!
Neue Vergiftung in der Türkei
Frau trinkt Kafi mit Putzmittel – und landet auf Intensivstation
«Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter»
Nachbarn zu Vergiftungsdrama
«Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter»
Bericht zeigt: Daran starb die Familie
Mit Video
Vergiftungsdrama in Istanbul
Bericht zeigt: Daran starb die Familie

Kein Zertifikat für Umgang mit Pestiziden

Laut Untersuchungen soll die Firma das hochgiftige Insektizid Aluminiumphosphid eingesetzt haben, welches etwa in der EU nur in der Landwirtschaft zugelassen ist. Und dennoch: Behördlich überprüft wurde die Firma offenbar nie. 

Alarmierend ist auch eine Aussage des inhaftierten Firmeninhabers Zeki K. gegenüber der Staatsanwaltschaft, wie die Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı berichtet. K. gab zu, dass weder er noch sein Mitarbeiter Doğan C. die erforderlichen Zertifikate für den Umgang mit Pestiziden besessen hätten. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen