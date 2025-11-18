Tragisches Ende einer Familienreise: Eine vierköpfige Familie aus Hamburg starb in Istanbul an einer chemischen Vergiftung. Die Nachbarn sind schockiert.

1/4 Für alle Familienmitglieder kam jede Hilfe zu spät. Sie erlagen einer schweren Vergiftung. Foto: Zvg

Darum gehts Vierköpfige Familie aus Hamburg stirbt in Istanbul durch chemische Vergiftung

Nachbarn gedenken der Familie mit Kerzen und roten Herzen

Leichnam des 6-jährigen Sohnes bereits auf Istanbuler Friedhof beigesetzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Es begann als fröhliche Familienreise und endete in einer Tragödie: In Istanbul starb eine vierköpfige Familie aus Hamburg an den Folgen einer chemischen Vergiftung.

Vater Servat B. (†38), Mutter Cigdem B. und ihre beiden Kinder Kadir (†6) und Masal (†3) brachen am 9. November in die Türkei auf. Plötzlich ging es ihnen immer schlechter. Zunächst erlitten die Kinder und die Mutter Vergiftungssymptome wie Übelkeit und Erbrechen – später ging es auch dem Vater immer schlechter. Alle vier verloren den Kampf gegen das Gift.

Gegenüber der «Hamburger Morgenpost» zeigen sich die Nachbarn der Familie schockiert über den Tod der Hamburger. Vor ihrem Wohnhaus im Stadtteil Billstedt gedenken die Anwohner mit Kerzen und kleinen, roten Herzen der Familie.

«Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter»

Eine Nachbarin äusserte gegenüber der TV-Agentur «News5» ihre Betroffenheit: «Also, mir lief es eiskalt den Rücken runter und ich bin noch nicht damit durch.»

Die genauen Umstände des Todesfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Zunächst wurde eine Lebensmittelvergiftung vermutet. Am Dienstag zeigte ein vorläufiger Bericht: Todesursache ist mit höchster der Kontakt mit Chemikalien, die zur Bekämpfung von Bettwanzen im Hotel der Familie eingesetzt wurden. Es gab einige Festnahmen.

Eine weitere Anwohnerin erinnert sich an den sechsjährigen Kadir als fröhliches Kind: «Er erzählte ständig von der Schule und war so stolz darauf, nun ein Schulkind zu sein. Und seine kleine Schwester lachte viel und plapperte fröhlich mit.»

Familie wird in der Türkei beigesetzt

Sie äussert Unverständnis darüber, dass die Familie nach dem ersten Spitalbesuch so schnell entlassen wurde. Die Tragödie hat in der Nachbarschaft tiefe Spuren hinterlassen:

«Das nimmt einen einfach mit. So eine junge Frau und ihr Mann. Und die Kinder.» Die Beisetzung der Familie findet in der Türkei statt. Der Leichnam des Sohnes wurde bereits auf einem Friedhof am Stadtrand von Istanbul beigesetzt.

Die Bestattung der anderen Familienmitglieder soll in den kommenden Tagen folgen.