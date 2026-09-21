Medien-Boykott gegen Trump: Die grossen US-Sender ABC, CBS, Fox News und NBC kündigten an, vorerst nicht mehr im gleichen Masse über Trumps Auftritte zu berichten. Dies ist eine seltene Eskalation im Streit um die Pressefreiheit in den USA.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vier US-Sender boykottieren Trumps Auftritte seit Montag, inklusive Uno-Reise

Trump verbannte CNN, MSNOW und Politico wegen angeblicher Fake-News-Berichterstattung

Gemeinsamer Boykott von ABC, CBS, Fox News, NBC: Statement gegen Pressefreiheit-Einschränkung

Janine Enderli Redaktorin News

Knall in Washington: Nach dem Ausschluss der US-Sender CNN, Politico und weiterer Medien aus dem Weissen Haus zeigen sich vier weitere Medienhäuser solidarisch und wollen nicht mehr im grossen Ausmass über Präsident Donald Trump (80) berichten. Ein solcher Entscheid gilt als extrem selten. Blick erklärt dir, was das bedeutet und wie Trumps Medien-Hausverbot ursprünglich zustande kam.

Was ist passiert?

Die Sender ABC, CBS, Fox News und NBC gaben am Montag ein Statement heraus, wonach sie Trump-Auftritte bis auf Weiteres nicht mehr abdecken wollen. Die Sender sind einem Pool zugehörig, der im Rotationsverfahren Trump zu Terminen begleitet. Heisst: Bei den vielen Terminen des Präsidenten ist der Platz für Medienvertreter stark begrenzt. Daher entsenden die grossen US-Fernsehsender in abwechselndem Turnus ein gemeinsames Aufnahmeteam (den «TV-Pool»). Dieses Team filmt das Geschehen und stellt das Bildmaterial unverzüglich allen anderen Sendern zur Verfügung. Ein solcher gemeinsamer Boykott ist extrem selten und stellt eine klare Eskalation dar.

Was bedeutet der Entscheid der Sender?

Der Entscheid bedeutet, dass vorerst kein grösserer Sender über Trumps Auftritte berichten wird – darunter auch Auftritte im Weissen Haus und seine Reise zur Uno-Generaldebatte in New York. Der Schritt könnte es erschweren, Bilder und Videos von Trumps Aktivitäten bei der Uno-Generalversammlung in dieser Woche an die amerikanische Öffentlichkeit zu übermitteln.

Was steht in dem Statement?

«Die Öffentlichkeit hat ein vitales Interesse daran, genaue und unabhängige Informationen über ihre Regierung zu erhalten. Keine Regierung sollte eine Nachrichtenorganisation einschränken, nur weil sie mit deren Berichterstattung nicht einverstanden ist», erklärten ABC, CBS, CNN, Fox News und NBC in einer gemeinsamen Stellungnahme.

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Warum schmiss Trump CNN, MS NOW und Politico raus?

Trump wirft den drei Medien vor, Falschinformationen zu verbreiten. Am Sonntag durften Reporter der genannten Medien das Weisse Haus nicht mehr betreten. Darauf angesprochen, warum er unabhängigen Medien den Zugang verweigere – auch mit Blick auf die Pressefreiheit –, wies Trump erneut auf die «Fake News» hin, die diese angeblich verbreiten würden. «Man hat es satt», so Trump.

Die Mediennetzwerke möchten gegen Trumps Entscheidung klagen. Das Verbot stelle eine «Bedrohung für die Pressefreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf unabhängigen Journalismus ohne Einmischung der Regierung dar», erklären die Medienhäuser in einer gemeinsamen Mitteilung.

Welche Rolle spielt Trump-Assistentin Natalie Harp?

Natalie Harp (35) soll Trump verschiedene Berichte der betroffenen Medien vorgelegt haben, was schliesslich in dem Verbot mündete, wie CNN berichtet. Der Präsident habe sich zudem Ausschnitte aus Fernsehsendungen angesehen, so eine weitere Quelle.

Trumps Ankündigung überraschte viele seiner Berater – darunter auch diejenigen, die täglich mit der Presse zu tun haben. Als Trump später am Tag danach befragt wurde, nannte er keinen konkreten Auslöser für den Entscheid. «Es gibt keinen Grund», sagte er und fügte hinzu: «Es ist ein ganz einfaches Verbot. Ich will sie nicht in meinem Büro haben. Ich will sie hier nicht haben. Ich würde sagen, das Verbot wird so weit gehen, wie es nur geht.»