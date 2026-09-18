Mit gewissen TV- und Nachrichtensendern war US-Präsident nie grün. Nun hat er von den Berichterstattungen von CNN, Politico und MS Now endgültig die Nase voll. Er kündigt an, die Sender aus dem Weissen Haus zu verbannen.

Angela Rosser Journalistin News

Immer wieder geriet US-Präsident in der Vergangenheit mit verschiedenen Korrespondentinnen und Korrespondenten von Medienhäusern aneinander und ärgerte sich über die Berichterstattung. Diesen Ärger will er sich nun vom Hals halten.

Er will kritischen Medienhäusern kurzerhand den Zutritt zum Weissen Haus verbieten. «Ich bin stolz darauf, bekannt zu geben, dass ich mit sofortiger Wirkung Fake-News-Medien wie CNN, MSNOW und Politico aus dem Weissen Haus verbanne», schreibt er auf Truth Social.

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Fake-News und Lügen

Da diese «ständig» Fake-News verbreiten würden, schreibt er als Grund. «Medien sollten nicht in der Lage sein, ständig Fiktion und Lügen zu schreiben oder zu berichten, wenn sie über den Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Trump-Regierung oder die Vereinigten Staaten von Amerika berichten», heisst es in dem Beitrag weiter.

Bei den dreien soll es nicht bleiben, droht er. Weitere würden folgen, schreibt er. Erst im Februar 2025 hatte Trump der Nachrichtenagentur AP den Zugang zum Oval Office und der Air Force One verweigert. Grund dafür war gemäss «Spiegel», dass die Agentur den «Golf von Mexiko» nicht als «Golf von Amerika» bezeichnen wollte.

Streit mit Journalistin

Für Medienschaffende, die kritische Fragen stellen und Antworten zu Themen haben wollen, über die Trump nicht gerne spricht, wird es eng. Als im August eine CNN-Reporterin den 80-Jährigen etwas zu Nordkorea fragte, harschte er sie an still zu sein und auch bei Fragen rund um die Epstein-Files reagierte Trump in der Vergangenheit ungehalten. «Sie sind die mieseste Reporterin», beschimpfte er die eine CNN-Journalistin.