Grauer Bart, stechender Blick und ein Kontostand aus purem Gold: Der Franzose Ilan Tobianah begeistert als «Zeus» das Netz. Auf Instagram zeigt er sein Luxusleben – und seine junge Freundin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Pariser Anwalt nennt sich «Zeus» und lebt als Social-Media-Star

Vermögen von 60 Millionen Dollar, teure Autos und eigene Produkte

Offene Liebe zu 24 Jahre jüngerer Rebecca Vosu seit Anfang 2023

Blick Newsdesk

Er sieht aus wie ein griechischer Gott, hat 2,3 Millionen Fans auf Instagram und nennt sich selbst «Zeus». Statt Blitze schleudert der Social-Media-Star jedoch lieber Geld aus dem Fenster. Am liebsten düst der moderne Gott in sündhaft teuren Sportwagen durch Paris und Monaco. Skurriler Spleen inklusive: Aus unerklärlichen Gründen fährt er seine Luxusschlitten am liebsten barfuss.

Mit diesem exzentrischen Mix aus Glamour, teuren High-Fashion-Outfits und einer Prise Geheimnis fasziniert er das Netz.

Der Topanwalt hinter dem Göttermythos

Und das Internet rätselt: Wer ist dieser «Zeus»? In Wahrheit ist er ein knallharter Geschäftsmann. Sein Name ist Ilan Tobianah. Der Pariser mit italienischen und marokkanischen Wurzeln ist im echten Leben ein renommierter Immobilienanwalt, wie blic.rs berichtet.

Er hat an der legendären Elite-Uni Sorbonne studiert und sich auf High-Level-Transaktionen spezialisiert. Zu seinen Kunden gehören namhafte Promis, Politiker und schwerreiche Grossinvestoren.

Sein geschicktes Götter-Marketing bringt ihm heute zusätzliche Millionen ein. Er arbeitet mit grossen Luxusmarken und Modehäusern zusammen, ziert Cover von Hochglanzmagazinen und vertreibt eigene Parfüms sowie Kleiderlinien. Experten schätzen sein Gesamtvermögen mittlerweile auf rund 60 Millionen Dollar.

Seine ganz persönliche Aphrodite

Lange schwieg «Zeus» über sein Privatleben. Doch seit Anfang 2023 zeigt er sein Liebesglück ganz offen: Seine Partnerin ist die 24 Jahre jüngere Rebecca Vosu. Das estnische Model begleitet den Multimillionär regelmässig zu exklusiven Galaabenden, auf rote Teppiche und an die teuersten Destinationen der Welt.

Passend zum Image des Paars nennt sich die schöne Brünette auf Instagram selbst «Aphrodite» – die griechische Göttin der Liebe. Tobianah stellte jedenfalls klar, wer zu Hause die Fäden zieht und schwärmte online neben einem Foto seiner Liebsten: «Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine erfolgreiche Frau.»

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.