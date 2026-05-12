Ein einziges Wort löst im Netz gerade einen Hype aus: 16,2 Millionen Klicks und Tausende Kommentare. Was steckt bloss dahinter?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frakturschrift-Rätsel auf X erreicht 16 Millionen Aufrufe weltweit

Generation Tiktok kämpft mit Schrift: i-Punkte machen Rätsel lesbar

Frakturschrift war 400 Jahre Standard, heute fast nur noch Deko

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Sieben Buchstaben, ein Wort: «minimum». Für unsere Urgrosseltern war das Alltag. Für die Generation Tiktok ist es ein unlösbarer Geheimcode. Das Netz dreht wegen dieses Schnipsel-Rätsels komplett durch. Der Post auf X hat schon über 16 Millionen Aufrufe.

«Lustiger Fakt: Niemand, der nach 1995 geboren wurde, kann das lesen. Es ist für sie praktisch Kryptografie», heisst es in dem Post.

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«Du hast die i-Punkte nicht gesetzt»

Und in den Kommentaren fliegen die Fetzen. Die Jungen checken nichts, die Älteren schütteln den Kopf. Ein User ätzt: «Und niemand, der vor 1985 geboren wurde, kann es auch lesen, weil ihre Augen im Alter schlecht geworden sind.» Andere fragen Grok, die künstliche Intelligenz um Hilfe, um zu verstehen, was da geschrieben steht.

Jemand anderes ärgert sich über die fehlenden i-Punkte. Dadurch sei es nur unnötig schwerer gemacht, das Wort zu entschlüsseln. «Du hast die i-Punkte nicht gesetzt. In der Schreibschrift müssen die i normalerweise mit einem Punkt versehen werden. Ansonsten schreibst du im Grunde nur unverständliches Kauderwelsch, das niemand lesen kann.»

Und tatsächlich: Ohne die i-Punkte ist das Wort selbst für Profis ein Blindflug. Mit Punkten wird aus dem Zickzack-Muster sofort ein «minimum».

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Die Buchstaben sind «gebrochen»

Geschrieben ist das Wort «minimum» in einer Art Frakturschrift. Sie war im deutschsprachigen Raum über 400 Jahre lang der absolute Standard. Der Name ist Programm: Die Buchstaben sind «gebrochen», die Kurven durch harte Knicke ersetzt. Sieht schick aus, ist aber für Ungeübte der totale Augenkrampf.

Erst im 20. Jahrhundert wurde die Fraktur offiziell abgelöst. Heute begegnen wir ihr fast nur noch auf urchigen Bieretiketten, Metal-Alben oder alten Grabsteinen. Und wie sieht es bei dir aus? Würdest du den Liebesbrief deiner Urgrossmutter überhaupt noch entziffern können – oder braucht es dafür bereits eine Übersetzungs-App? Schreib es uns in die Kommentare!



