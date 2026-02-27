Die USA raten ihren Bürgern am Freitag, Israel wenn möglich zu verlassen. Auch die Botschaft zieht ihre Leute nun ab. Diese Aufforderungen deuten auf einen geplanten Angriff der USA auf den Iran hin. Dafür gab es in den vergangenen Tagen weitere Anzeichen.

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Aussagen der US-Regierung wirken immer dringlicher. Das Aussenministerium rät seinen Staatsbürgern in Israel am Freitag, «eine Ausreise in Erwägung zu ziehen». Ausserdem wird von Reisen nach Israel momentan dringend abgeraten.

Noch schärfer ist der Ton, den der US-Botschafter in Israel anschlägt. Mike Huckabee (70) rät seinen Mitarbeitern, die das Land mit dem Flugzeug verlassen wollen, dies, wenn möglich, «noch HEUTE» zu tun.

«Oberste Priorität hat die schnellstmögliche Ausreise aus dem Land», heisst es in seiner E-Mail weiter, die dem «Guardian» vorliegt. «Konzentrieren Sie sich darauf, einen Sitzplatz zu einem beliebigen Ziel zu bekommen, von dem aus Sie Ihre Reise nach Washington D. C. fortsetzen können.» Nur Regierungsangestellte, die unbedingt gebraucht werden, sollen in Israel bleiben.

Währenddessen kündigt US-Aussenminister Marco Rubio (54) an, am Montag nach Israel reisen zu wollen. Rubio wolle dort «eine Reihe regionaler Prioritäten erörtern», heisst es in einer Stellungnahme des Aussenministeriums.

Anzeichen auf Krieg verdichten sich

Diese Aufforderungen deuten darauf hin, dass die Situation zwischen den USA und dem Iran zu eskalieren droht. Die Streitpunkte zwischen den beiden Ländern sind unter anderem das iranische Nuklearprogramm und die feindselige Haltung des Irans gegenüber Israel.

In den letzten Tagen verdichteten sich die Anzeichen, dass es bald zu einem Konflikt am Persischen Golf kommen könnte. Am Donnerstag verliess der grösste Flugzeugträger der US-Marine seinen Stützpunkt auf der Insel Kreta. Ob er sich auf dem Weg Richtung Nahost befindet, ist nicht bekannt.

Auch der Iran scheint sich für einen möglichen Krieg zu rüsten. Ebenfalls am Donnerstag wurde bekannt, dass Teheran kurz vor einem Abkommen mit China über den Kauf von Anti‑Schiffs-Raketen steht. Diese Waffen würden die Schlagkraft des Landes deutlich erhöhen und eine Bedrohung für die US-Marine in der Region darstellen.

Oman will weiter vermitteln

Im Schatten dieser immer deutlicher werdenden Bedrohung reist der omanische Aussenminister am Freitag nach Washington. Das arabische Land gilt als der Schlüsselvermittler zwischen dem Iran und den USA. Es könnte die letzte Möglichkeit sein, US-Präsident Donald Trump (79) von einem Angriff abzuhalten.

Wie der «Guardian» weiss, will sich der omanische Abgeordnete in der Hauptstadt mit Vizepräsident J. D. Vance (41) treffen. Am Donnerstag hatten in Genf die vorerst letzten Verhandlungen zwischen den beiden Ländern stattgefunden. Ein Durchbruch konnte aber nicht erzielt werden. Iranische Abgeordnete sprachen allerdings von der «besten und ernsthaftesten Runde» bisher. Die Gespräche sollen laut dem «Deutschlandfunk» trotz wachsender Spannungen ab Montag in Wien fortgesetzt werden.



