1/10 Der katalanische Wetterdienst Meteocat warnte am Samstag vor heftigen Regenfällen in der nordöstlichen spanischen Provinz. Foto: Meteocat

Darum gehts Katalonien warnt vor Überschwemmungen durch sintflutartige Regenfälle bis 21 Uhr

Barcelona schliesst öffentliche Parks und Zoo

Fast 1000 Notrufe bei der Feuerwehr, hauptsächlich aus Anoia und Alt Penedès Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Die Einwohnerinnen und Einwohner der spanischen Region Katalonien wurden am Samstag per SMS vom Zivilschutz gewarnt. «Überschwemmungsgefahr durch sintflutartige Regenfälle bis 21 Uhr» las die katalanische Bevölkerung laut spanischen Medien in der Textnachricht. Fahrten und Aktivitäten im Freien sollen genauso vermieden werden wie der Aufenthalt an Flüssen, Bächen oder anderen überflutungsgefährdeten Gebieten. Das gilt insbesondere auch für tiefer gelegene Bereiche und Keller.

Der katalanische Wetterdienst (Meteocat) hatte zuvor für grosse Teile der Provinz die höchste, rote Warnstufe 6 herausgegeben. Für weitere Landkreise gilt die zweithöchste, orange Warnstufe 5. Die Warnung war berechtigt, wie sich zeigen sollte. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigten am Samstagnachmittag, wie Autos von Wassermassen mitgerissen und ganze Strassen überflutet wurden. Der Zugverkehr musste in ganz Katalonien eingestellt werden. Mehrere Bahnhöfe wurden geschlossen.

Barcelona schliesst alle öffentlichen Parks

Laut «The Catalan News» gingen fast 1000 Notrufe bei der Feuerwehr ein, hauptsächlich aus Anoia und Alt Penedès. Die Niederschläge hatten bereits in der Nacht zu Samstag begonnen, nahmen im Laufe des Tages aber drastisch zu.

Der Stadtrat der Millionenmetropole Barcelona gab eine Hochwasserwarnung heraus. Alle öffentlichen Parks und der Zoo wurden geschlossen. An den Stränden der Stadt wurden rote Flaggen gehisst. Bedeutet: Schwimmen ist strengstens untersagt.

Neben Katalonien wurde aufgrund der starken Regenfälle auch in mehreren weiteren Regionen im Norden und Osten Spaniens die Alarmstufe Orange ausgerufen, darunter in Aragon und Teilen Valencias.

Erinnerung an Jahrhundertflut im Herbst 2024

Schuld an dem Unwetter ist ein sogenannter Kaltlufttropfen, bei dem sich ein Höhentief von der Hauptströmung der Atmosphäre ablöst und sich eigenständig weiterentwickelt. Das Wetterphänomen tritt vor allem bei hohen Wassertemperaturen auf, wie sie für das Mittelmeer typisch sind, und wird auch Dana genannt, was die Abkürzung für «depresión aislada en niveles altos» («Isoliertes Tief in hohen Schichten») ist.

Es zeichnet sich durch starke Winde, intensive Niederschläge und Unwetter aus. An der Küste muss zudem mit hohen Wellen gerechnet werden. Kaltlufttropfen entstehen in grosser Höhe von etwa fünf bis zehn Kilometern und sind deshalb nur schwer vorhersehbar.

Im vergangenen Herbst war Dana mit dafür verantwortlich, dass die spanische Region Valencia von einer Jahrhundertflut heimgesucht wurde. Mindestens 230 Menschen starben. Auch Wochen nach der Katastrophe galten Menschen als vermisst. Damit handelt es sich um die opferreichste Flutkatastrophe in der modernen Geschichte Spaniens.

Bist du gerade in Katalonien und wurdest von den Regenfällen überrascht? Dann melde dich bei uns. Wir freuen uns auch über Bilder und Videos. Alle Informationen findest du hier.