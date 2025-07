Sommersturm an der Adria – mehrere Verletzte

Sommersturm an der Adria – mehrere Verletzte

1/6 Ein Baum stürzte nur knapp neben dem Auto dieses Mannes nieder. Foto: imago/Pixsell

Darum gehts Heftiger Sturm in Split: Mindestens 24 Menschen verletzt, erhebliche Schäden

Bühne umgekippt, Fähre kollidiert mit Touristenbooten, eines gesunken

Wassermassen, Hagel und heftiger Wind, der die Dächer abreisst: Bei einem heftigen Sturm in der kroatischen Hafenstadt Split sind mindestens 24 Menschen verletzt worden. Sie erlitten teilweise Knochenbrüche, wie das Portal «Index.hr» berichtet.

Weitere Personen mussten mit Prellungen hospitalisiert werden. Der Sommersturm folgte auf eine extreme Hitzeperiode mit Temperaturen von über 40 Grad.

Umgestürzte Bäume

Es kam zu erheblichen Schäden an Gebäuden. Zahlreiche Bäume stürzten auf Autos, berichtet das Nachrichtenportal weiter. In Split kippte eine Bühne um, auf der in den nächsten Tagen mehrere Konzerte geplant waren. Die Metallkonstruktion stürzte auf einen Parkplatz.

Eine Adria-Fähre kollidierte zudem mit zwei Touristenbooten. Eines davon sank. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Crashs keine Personen in unmittelbarer Nähe. Niemand wurde verletzt.

Bei einer Schiffswerft kippte zudem ein Kran um. Mehrere Dächer von grösseren Gebäuden, wie einem Fussballstadion, wurden abgerissen.