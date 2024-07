Tragischer Unfall auf der Insel Murter: Ein 21-jähriger Schweizer verlor am Mittwochabend die Kontrolle über sein Quad und stürzte einen felsigen Abhang hinunter. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.

Schweizer (†21) stirbt bei Quad-Unfall in Kroatien

1/2 Die Insel Murter befindet sich im Adriatischen Meer zwischen den Städten Zadar und Split.

Georg Nopper Redaktor News

Am Mittwoch um 19:24 Uhr ist auf der kroatischen Insel Murter ein 21-jähriger Schweizer beim Fahren eines Quads auf einem Hügel ums Leben gekommen. Dies berichtet unter anderem das staatliche kroatische Fernsehen HRT.

Gemäss Angaben der Polizei fuhr der junge Mann auf einer steinigen und unbefestigten Strasse bergauf. Als er scharf nach links abbog, verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte einen felsigen Abhang hinunter.

Nach Untersuchung nach Šibenik transportiert

Obwohl er wie vorgeschrieben einen Schutzhelm trug, verletzte sich der Schweizer derart schwer, dass er noch auf der Unfallstelle starb. Nach einer Untersuchung wurde die Leiche in die Abteilung für Pathologie in ein Spital in der Stadt Šibenik transportiert.

Wo der Mann in der Schweiz wohnhaft war, ist nicht bekannt. Eine Anfrage beim Schweizer Aussendepartement EDA für eine Bestätigung ist hängig.