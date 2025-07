Sommercamp überschwemmt 23 Mädchen bleiben nach Sintflut in Texas vermisst

Nach schweren Überschwemmungen in Texas werden 23 Mädchen in einem christlichen Sommercamp vermisst. Bisher wurden 13 Todesopfer bestätigt, während die Suche nach den Vermissten auf Hochtouren läuft. Eltern suchen mit Aufrufen in sozialen Medien nach ihren Kindern.

Publiziert: vor 55 Minuten