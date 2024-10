Eine Regenwalze rollt seit dem Wochenende über Spanien. Erst am Donnerstag ist ein Ende der Unwetter in Sicht. Foto: Screenshot wetter.de 1/8

Spanien ist für seine freundlichen Temperaturen bekannt. Egal ob in Barcelona, Malaga oder auf Mallorca: Wer das spanische Festland und seine Inseln besucht, stellt sich auf Sonne ein. Zum Oktoberausklang dürften Ferienreisende allerdings enttäuscht werden. Es herrscht Unwetter-Alarm!

Besonders heftig dürfte es am Dienstag an der Ostküste werden. Der spanische Wetterdienst Aemet hob die Unwetterwarnung rund um die Grossstadt Valencia auf die höchste, «rote» Warnstufe an. An der Costa Blanca gilt die gelbe Warnstufe. Bedeutet: Starkregen, Sturmböen von teils über 100 Kilometern pro Stunde und Gewitter.

Videos in den sozialen Medien zeigten heftige Überschwemmungen in den südlichen Gemeinden der Provinz Valencia. Autos und Bäume wurden von den Fluten mitgerissen. Auch in Andalusien wurden die Warnungen ausgedehnt und angehoben. Für Mittwoch gilt die Unwetterwarnung noch für Küste und Hinterland Valencias und die Balearen. Am Donnerstag zieht das Unwetter langsam weiter nach Portugal.

Dieses Wetterphänomen sorgt für Wetter-Chaos in Spanien

Schuld an dem Wetter-Chaos ist ein sogenannter Kaltlufttropfen, bei dem sich ein Höhentief von der Hauptströmung der Atmosphäre ablöst und sich eigenständig weiterentwickelt. Das Wetterphänomen tritt vor allem bei hohen Wassertemperaturen auf. Es zeichnet sich durch starke Winde, intensive Niederschläge und Unwetter aus. An der Küste muss zudem mit hohen Wellen gerechnet werden.

Kaltlufttropfen entstehen in grosser Höhe und sind deshalb nur schwer vorhersehbar. An Land kann es an einem Ort nur leicht tröpfeln, während es einige Kilometer weiter ohne Ende regnet. Insbesondere auf hoher See sind Kaltlufttropfen gefährlich, weil durch sie die Windrichtung ständig dreht.

Porto Cristo auf Mallorca überschwemmt

Einen ersten Vorgeschmack des Kaltlufttropfens bekam die beliebte Ferieninsel Mallorca am Wochenende und zu Beginn dieser Woche. Ohne jede Vorwarnung der Wetterdienste kam es dort zu sturzbachartigen Regenfällen. Ganze Strassen verwandelten sich in reissende Flüsse. Besonders betroffen war der bei Touristen beliebte Ostküstenort Porto Cristo.

Wie das «Mallorca Magazin» unter Berufung auf den balearischen Notfalldienst berichtete, wurden innert weniger Stunden mehr als 140 wetterbedingte Vorfälle registriert, davon etwa 50 Überflutungen von Kellerräumen und 40 überschwemmte Strassen. Fünf Menschen mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Sie waren in ihren Autos von den Fluten überrascht worden.

«Es war ein regelrechtes Chaos», erzählte eine Augenzeugin der Zeitung «Ultima Hora». Als sie zur Arbeit in einem Restaurant an der Strandpromenade kam, «waren sämtliche Möbel, von Stühlen über Tische bis hin zu Sofas, bereits ins Meer gespült worden.» Eine Anwohnerin sagte dem Blatt zudem: «Ich lebe seit über 50 Jahren hier, aber so etwas habe ich noch nie erlebt.» Jetzt laufen die Aufräumarbeiten. Auf Mallorca gilt weiterhin die Warnstufe Gelb, allerdings nicht wegen Regens, sondern wegen starken Windes und hohem Wellengang.