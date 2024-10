Mehrere Menschen bleiben vermisst Mehrere Tote bei Unwettern in Spanien

Schwere Unwetter in Spanien haben mehrere Menschenleben gefordert. Ministerpräsident Carlos Mazón bestätigte Todesfälle in Valencia, genaue Zahlen wurden aus Rücksicht auf Angehörige nicht genannt. In Albacete werden sechs Personen vermisst.