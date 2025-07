Während die Suche nach Vermissten im Flutgebiet in Texas weiter andauert, steigt die Zahl der Todesopfer weiter an. Auch Vorwürfe gegen die Regierung werden lauter.

Darum gehts Schwere Überschwemmungen in Texas fordern zahlreiche Todesopfer und Vermisste

Rettungseinsätze durch anhaltenden Regen und reissende Fluten erschwert

Bereits am frühen Freitagmorgen begann es in dem Gebiet um den Guadalupe River im Kerr County in Texas stark zu regnen. Innert kürzester Zeit stieg der Fluss dramatisch an und riss alles mit sich. Zahlreiche Menschen starben oder werden noch immer vermisst.

Im ganzen Flutgebiet in Texas steigt die Zahl der bestätigten Todesfälle auch am Montag weiter an. Die Suche nach Vermissten geht unterdessen weiter. Inzwischen liegt die Zahl, nach Angaben des Weissen Hauses mit Stand Montagmittag, bei 91 Todesopfern.

Auch Dutzende Kinder unter den Toten

Besonders im betroffenen Gebiet Kerr County bestätigten Behörden mit Stand Montagvormittag allein 75 Todesfälle, darunter 27 Kinder und 48 Erwachsene. Hinzu kamen Todesfälle aus Zentraltexas. Weil das Ausmass immer noch nicht klar ist und nach Vermissten gesucht wird, könnte die Zahl wie in den Vortagen weiter steigen.

Die Einsätze sind schwierig, immer noch gibt es reissende Fluten und es regnet. Die Behörden baten in einer Pressekonferenz am Montagabend, dass sich freiwillige Helfer «zurückhalten» sollen, oder sich offiziell melden und zur Verfügung stellen. Auch soll auf den Einsatz privater Drohnen verzichtet werden, teilte die zuständige Stelle mit. In Teilen des betroffenen Gebiets gab es nach Behördenangaben Stromausfälle.

Das besonders von den US-Sturzfluten betroffene Mädchen-Sommercamp «Camp Mystic» trauerte um 27 tote Camper und Betreuer. Laut dem Camp wird weiter nach vermissten Mädchen gesucht.

Der Senator Ted Cruz (54) sprach bei der Medienkonferenz allen Angehörigen sein tiefstes Beileid aus. «Das Herz unseres Staates ist gebrochen», sagte er am Montag.

Statement aus dem Weissen Haus

Auch das Weisse Haus meldete sich am Montagabend mit einer Pressekonferenz zu Wort. Karoline Leavitt (27), Pressesprecherin des Weissen Hauses, dankte im Namen von Präsident Donald Trump (79) den «heldenhaften Ersthelfern», die nach wie vor im Einsatz seien. Weiter wies sie jegliche Anschuldigungen zurück, dass die der Stellenabbau beim nationalen Wetterdienst schuld an der Tragödie habe.

Es seien genügend Leute in den eingeteilt gewesen, die alle ihren Job gemacht hätten, erklärt Leavitt. «Wer über all diese Fakten Lügen verbreitet, sollte sich schämen», so die Pressesprecherin. Sie kündigte im Zuge der Pressekonferenz auch einen Besuch Trumps im betroffenen Gebiet an. «Möglicherweise am Freitag», so Leavitt.