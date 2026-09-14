DE
FR
Abonnieren
Heftiges Video zeigt den Ausbruch des Ätnas
0:31
Viel Lava tritt aus:Heftiges Video zeigt den Ausbruch des Ätnas

Alarmstufe Rot wegen Ätna
Ausbruch bringt Flugplan auf Sizilien durcheinander

Aschechaos auf Sizilien: Der Ätna schleudert eine riesige Wolke in den Himmel und legt den Flughafen Catania lahm. Mindestens 50 Flüge fallen aus, Passagiere sitzen fest oder werden nach Palermo umgeleitet.
Publiziert: 18:38 Uhr
|
Aktualisiert: 18:49 Uhr
Kommentieren
1/5
Der Ätna schleudert eine riesige Aschewolke in den Himmel und legt den Flughafen Catania lahm.
Foto: IMAGO/Salvatore Allegra

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ätna-Ausbruch auf Sizilien: Riesige Aschewolke legt Flugverkehr in Catania lahm
  • Mindestens 50 Flüge betroffen, Alarmstufe Rot für den Flugverkehr ausgerufen
  • Aschewolke stieg vier Kilometer hoch, Betrieb ab 22 Uhr geplant
Pauline-Bouillon-Ringier-Autorenprofil.jpg
Pauline BouillonRedaktorin News Desk

Der Ätna sorgt auf Sizilien für Chaos: Europas aktivster Vulkan schiesst eine riesige Aschewolke in den Himmel. Das hat direkte Konsequenzen für Schweizer Feriengäste.

Bereits am frühen Morgen meldeten die Behörden eine stark erhöhte Aktivität am Vulkan. Die Warnstufe für den Flugverkehr wurde vorsorglich auf «Rot» gestuft. Mittlerweile hat die Aschewolke den Flugbetrieb massiv beeinträchtigt. Mindestens 50 Flüge fallen aus.

Alarmstufe Rot

Der Ausbruch des Vulkans begann gestern. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) stieg die Aschewolke vier Kilometer in die Höhe. Es ist noch nicht abzusehen, wie lange die aktive Phase andauern wird.

Ätna-Ausbruch
Chaos auf Sizilien dauert an – Flughafen Catania weiter geschlossen
Ätna-Ausbruch auf Sizilien
Chaos dauert an – Flughafen Catania weiter geschlossen
Zweithöchste Warnstufe für Flugverkehr – Lage beruhigt sich
Ätna-Ausbruch auf Sizilien
Zweithöchste Warnstufe für Flugverkehr – Lage beruhigt sich
Ätna spuckt Feuer – Flugverkehr eingeschränkt
Mitten in den Sommerferien
Ätna spuckt Feuer – Flugverkehr eingeschränkt
Vulkan Ätna speit wieder Feuer
6000 Meter hohe Aschewolke
Vulkan Ätna speit wieder Feuer
So wirkt sich der Ätna-Ausbruch auf geplante Reisen aus
Mit Video
Italien-Ferien in Gefahr?
So wirkt sich der Ätna-Ausbruch auf deine Reiseplanung aus

Aus Sicherheitsgründen fallen Flüge aus oder werden auf den nahegelegenen Flughafen in Palermo umgeleitet. Denn selbst wenn die Aschewolke nicht unmittelbar auf der Flugstrecke liegt, können die winzigen Aschepartikel in den Jetstreams die Triebwerke und die Elektronik der Flugzeuge schädigen.

Schweizer Flüge betroffen

Die Aschewolke legt den Flugverkehr sowohl für ankommende als auch abfliegende Flüge lahm. Auch Schweizer Verbindungen stehen auf der Kippe. Der Edelweiss-Flug von Catania nach Zürich steht für heute Abend vorerst noch als «pünktlich» im Flugplan.

Anders sieht das beim Flug nach Basel aus: Der Easyjet-Flug von Catania nach Basel wurde gestrichen. Die Passagiere sitzen nun am Flughafen in Catania fest und müssen hoffen, dass der Betrieb bald wieder aufgenommen wird. Ab 22 Uhr soll der Flugbetrieb wieder anlaufen.

Ätna sorgt immer wieder für Flugchaos

Der Ätna ist in diesem Sommer bereits mehrfach ausgebrochen. Schon im Juli und August kam es zu Eruptionen und erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr.

Bei einem Ausbruch im August war der Flugverkehr auf Sizilien über eine Woche lang beeinträchtigt. Mehr als 100'000 Feriengäste waren damals von den Ausfällen betroffen. Die Aschewolke zog bis nach Malta und Libyen.

Bist du vor Ort und von den Ausfällen betroffen? Melde dich gerne bei uns! Du kannst uns deinen Beitrag auch schriftlich per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch senden. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen