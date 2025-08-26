Der Ätna auf Sizilien ist erneut ausgebrochen. Starke Asche-Emissionen wurden beobachtet und die höchste Warnstufe für den Flugverkehr ausgerufen.

Der Ätna ist erneut ausgebrochen. (Archivbild) Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts Ätna auf Sizilien ausgebrochen. Starke Asche-Emissionen beobachtet. Höchste Warnstufe für Flugverkehr

Regelmässige Ausbrüche des Ätna liefern spektakuläre Bilder und ziehen Zuschauer an

Der Ätna ist über 3300 Meter hoch und Europas grösster aktiver Vulkan Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Auf der Mittelmeerinsel Sizilien ist der Ätna erneut ausgebrochen. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (Ingv) wurden an den Gipfelkratern des grössten aktiven Vulkans Europas starke Asche-Emissionen beobachtet, deren Höhe am Abend nicht abgeschätzt werden konnte. Für den Flugverkehr wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. Der internationale Flughafen von Catania blieb vorerst geöffnet.

Der über 3300 Meter hohe Ätna bricht regelmässig aus und wird ständig überwacht. Diese sogenannten strombolianischen Eruptionen – explosive Ausbrüche mit Lava und Asche – liefern oft spektakuläre Bilder und ziehen zahlreiche Zuschauer an.