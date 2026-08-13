Der Flughafen Catania bleibt wegen Vulkanasche nach dem Ätna-Ausbruch weiter geschlossen. Hunderte Flüge sind betroffen. Reisende irrten in den vergangenen Tagen stundenlang durch Sizilien. Das Chaos dürfte weiter andauern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ätna-Ausbruch schliesst Flughafen Catania bis Freitag 2 Uhr

700 Flüge betroffen: 450 gestrichen, 250 umgeleitet

Reisende oft stundenlang nach Palermo und Comiso transportiert

Janine Enderli Redaktorin News

Vulkanasche, Flugausfälle, Chaos: Der Flughafen Catania auf Sizilien bleibt nach dem Ätna-Ausbruch vom vergangenen Freitag weiter geschlossen.

Die Asche in der Luft macht Starts und Landungen weiter nicht möglich. Laut Flughafenbetreiber bleibt der Airport mindestens bis Freitag, 2 Uhr, ausser Betrieb. Ob danach wieder gestartet oder gelandet werden kann, ist unklar.

Blick-Leser erlebt Odyssee

Das Chaos ist enorm: Bis Dienstag waren laut Behörden rund 700 Flüge betroffen. 450 Verbindungen wurden komplett gestrichen, etwa 250 Maschinen mussten auf andere Flughäfen in Sizilien umgeleitet werden. Viele Reisende wurden nach Palermo oder Comiso gebracht – teils über Stunden hinweg mit Bussen. Davon betroffen war auch Blick-Leser Felix T.* (42) und erlebte eine Odyssee über die Insel.

Einige Urlauber warten seit Tagen am Flughafen auf Informationen zu ihren Flügen, berichten Augenzeugen gegenüber italienischen Medien. Schon Anfang Juli sorgte der Vulkan für Einschränkungen. Wie lange die aktuelle Sperre noch dauert, hängt von der Entwicklung der Aschewolke ab. Reisende sollten den Status ihrer Flüge direkt bei der Airline prüfen, raten die Behörden.

* Name geändert