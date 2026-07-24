Viele Schweizer zieht es aktuell in die Sommerferien. Dabei lohnt es sich jedoch, die Wettervorhersage für Südeuropa im Auge zu behalten. Ein hartnäckiges Hochdruckgebiet wird sich über mehreren Ländern festsetzen – und die Temperaturen weiter nach oben klettern.

44 Grad in Andalusien, vierte Hitzewelle in Frankreich, Hoch setzt sich über Italien fest

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Europa erlebt erneut extreme Hitzewellen mit Temperaturen bis zu 44 Grad

In Griechenland wurden diese Woche bereits Spitzenwerte von 43 Grad gemessen

Portugal erwartet bis zu 43 Grad, Frankreich im Südwesten über 35 Grad

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Der Juli und der August gelten als Ferien-Hochsaison. Viele Schweizer nehmen sich im Süden von Europa eine wohlverdiente Auszeit und geniessen das Sommerwetter in vollen Zügen. Allerdings zeigen internationale Wetterberichte für einige Touristen-Hotspots in den nächsten Wochen Temperaturen an, bei denen man ordentlich ins Schwitzen kommt. Erneut könnte sich die Hitze über dem europäischen Kontinent breitmachen.

Spanien

Aktuell herrscht in Spanien bereits die dritte Hitzewelle der Saison. Der nationale Wetterdienst Aemet zeigt am Freitag die höchste Temperatur mit 44 Grad in Andalusien an. Wie «El Confidencial» berichtet, sollten die Temperaturen in der nächsten Woche leicht zurückgehen. Von einer wirklichen Abkühlung kann jedoch keine Rede sein: Neben der südspanischen Region Andalusien kann man auch auf der beliebten Ferieninsel Mallorca, insbesondere im Landesinneren, mit Temperaturen von über 35 Grad rechnen.

Hinzu kommt: Nahe der Hauptstadt Madrid ist ein Waldbrand ausser Kontrolle geraten. Die hohen Temperaturen tragen in Kombination mit unerbittlichem Wind dazu bei, dass die Flammen sich immer weiter ausbreiten.

Portugal

Laut dem portugiesischen Nachrichtensender SIC Noticias erwartet Portugal ab Montag einen stetigen Temperaturanstieg. Bis zur Mitte der Woche werden in sieben von insgesamt 18 Bezirken Temperaturen von über 35 Grad erwartet – auch in der Hauptstadt Lissabon. Wie das portugiesische Wetterinstitut Ipma gegenüber Euronews mitteilt, werden die höchsten Temperaturen im Süden von Portugal erwartet.

Italien

Das aus Afrika heranziehende Hochdruckgebiet soll sich auch über Italien festsetzen. Laut dem italienischen Wetterdienst 3B Meteo jedoch erst gegen Ende der nächsten Woche. Für den Juli wird noch beständiges, sonniges Wetter vorausgesagt, während ab Anfang August die Sonne im ganzen Land knallen wird und die Voraussetzungen für Temperaturen zwischen 38 und 40 Grad gegeben sind.

Frankreich

Ähnlich wie in der Schweiz dürfen auch unsere französischen Nachbarn über das Wochenende eine letzte Verschnaufpause einlegen. Doch bereits ab Montag klettern die Thermometer laut Météo-France wieder um die Wette – für Frankreich wäre es bereits die vierte Hitzewelle in Folge. Insbesondere für den Südwesten, der für Touristen-Hotspots wie Bordeaux und Toulouse bekannt ist, werden Temperaturen über 35 Grad vorausgesagt.

Das Land hat neben der Hitze auch mit schweren Waldbränden zu kämpfen. Zehntausende Personen mussten evakuiert werden.

Griechenland

Bisher war der Sommer für griechische Verhältnisse überraschend mild. Das änderte sich diese Woche schlagartig: Die erste Hitzewelle des Landes erreichte laut der «Griechenland Zeitung» bereits am Dienstag mit Temperaturen bis zu 43 Grad ihren Höhepunkt. Im Anschluss an die Hitzewelle sind ab Freitag heftige Gewitter und Regengüsse vorausgesagt. In den nächsten Tagen sollten die Temperaturen laut Euronews landesweit sinken und wieder das jahreszeitliche Normalniveau erreichen.