36 Jahre nach einer Vergewaltigung erkennt Ebba Karlson den mutmasslichen Täter auf einem Epstein-Foto wieder. Die Schwedin erstattet sofort Anzeige gegen den Mann.

Darum gehts Ebba Karlson zeigt 2026 in Paris mutmasslichen Vergewaltiger Daniel S. an

Sie erkannte ihn auf einem Epstein-Foto aus US-Dokumenten wieder

Tat geschah 1990, als sie 20 war, in einer Villa

Die 56-jährige Schwedin Ebba Karlson hat in Paris Anzeige erstattet, nachdem sie in den veröffentlichten Unterlagen zum Fall Jeffrey Epstein ihren mutmasslichen Vergewaltiger wiedererkannt hat.

Wie «Le Monde» und «Le Matin» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichten, identifizierte sie auf Fotos des US-Justizministeriums einen Mann, der in den Dokumenten als Daniel S. geführt wird. Der Name Daniel S. taucht mehrfach in den Unterlagen im Zusammenhang mit Epstein auf.

Karlson soll Modelkarriere versprochen worden sein

Karlson war 1990 erst 20 Jahre alt, als sie S. in Schweden kennenlernte. Er soll ihr eine internationale Modelkarriere versprochen, sie nach Monaco und später nach Südfrankreich gebracht haben. In Cannes, im Poolbereich einer Villa, soll es zur Vergewaltigung gekommen sein. Anschliessend sei sie zu Gérald Marie geführt worden, dem ehemaligen Europa-Chef der Modelagentur «Elite».

Bereits 2020 hatte Karlson Marie wegen Vergewaltigung angezeigt. Das Verfahren wurde jedoch aufgrund von Verjährung eingestellt. Gegen Daniel S. konnte sie damals keine Anzeige erstatten, da sie seinen vollständigen Namen nicht kannte. Erst durch die veröffentlichten Unterlagen sei ihr klar geworden, wie der Mann wirklich heisst.

Anzeige gegen Daniel S.

Nun richtet sich ihre Anzeige ausdrücklich gegen Daniel S. Der Vorwurf: Vergewaltigung und möglicher Menschenhandel. Karlsons Anwältin fordert die Pariser Staatsanwaltschaft auf, zu prüfen, ob weitere, womöglich nicht verjährte Taten vorliegen – und ob es weitere Opfer gibt.



