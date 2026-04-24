10 Millionen Kopfgeld! Trump macht Jagd auf Iran-Helfer

Von Guido Felder, Auslandredaktor

Das US-Aussenministerium zieht die Daumenschrauben gegen pro-iranische Gruppierungen im Irak weiter an. Für entscheidende Hinweise, die zur Ergreifung oder Identifizierung von Abu Alaa al-Walae führen, wurde nun eine Belohnung von bis zu 10 Millionen Dollar ausgesetzt. Er ist der Anführer der Miliz «Kataib Sayyid al-Shuhada» (KSS), einer schiitischen Gruppierung, die eng mit dem Iran verbündet ist.

Die US-Behörden machen al-Walae und seine Kämpfer für eine Serie von Gewalttaten verantwortlich. In der offiziellen Erklärung wird ihm vorgeworfen, Angriffe auf US-Militärbasen und diplomatische Einrichtungen im Irak sowie in Syrien koordiniert zu haben. Zudem soll die Miliz an der Tötung irakischer Zivilisten beteiligt gewesen sein..

Der Fall al-Walae ist kein Einzelfall. Erst vor rund zehn Tagen setzte das US-Aussenministerium ein identisches Kopfgeld von 10 Millionen Dollar auf Ahmad al-Hamidawi aus, den Anführer der Kataib Hisbollah. Ihm wird vorgeworfen, im März massive Angriffe auf US-Einrichtungen befohlen zu haben.

Die Amerikaner haben sich die Zerschlagung des Regimes wohl einfacher vorgestellt. Trotz der militärischen Übermacht ist es den USA nicht gelungen, die Mullahs zu besiegen. Am liebsten möchte sich Trump wohl aus dem Krieg herausschummeln, schreibt mein Kollege Samuel Schumacher.