Der Titlis Tower auf 3020 Metern über Meer wird im Mai eröffnet. Jetzt braucht das edle Lokal im Turm der Basler Stararchitekten Herzog & de Meuron dringend einen neuen Küchenchef. Dietmar Sawyere hat es sich anders überlegt. Er bleibt lieber in Zermatt VS.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Titlis Tower auf 3020 Metern eröffnet Ende Mai

Starkoch Dietmar Sawyere verlässt Projekt wegen Liebe zu Zermatt

Turm kostet rund 100 Millionen Franken laut Bergbahn Engelberg-Trübsee-Titlis War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Arbeiten auf dem Titlis stehen kurz vor dem Abschluss: Auf 3020 Metern über Meer wird ein alter Richtstrahlturm zum neuen architektonischen Wahrzeichen des Gipfels. Hoch ob Engelberg OW wird mit der grossen Kelle angerichtet: Die Stararchitekten Jacques Herzog (75) und Pierre de Meuron (75) machen aus dem nüchternen Zweckbau der 80er-Jahre ein modernes Besucherzentrum mit Rundumblick auf den Gletscher und in die Alpen – samt der höchstgelegenen Rolex-Boutique der Welt und einem noblen Restaurant.

Ende Mai soll der Titlis Tower, wie der Turm aus Stahl und Glas heisst, eröffnet werden. Doch nur zwei Monate vor der Eröffnung springt jetzt mit Dietmar Sawyere (63) der Starkoch ab. Das berichtet das Gourmetportal GaultMillau. Sawyere, zuletzt als «Culinary Advisor» für die Bergbahnen tätig, zieht die Reissleine. «Ich bleibe in Zermatt», sagt er. Die Absage kam offenbar kurzfristig – und zwar im dümmsten Moment. In Engelberg läuft bereits die hektische Suche nach einem neuen Küchenchef fürs noble Gipfelrestaurant.

«Nummer eins werden im Dorf»

Der Grund für den Korb kurz vor der Eröffnung? Die Liebe zu Zermatt! Und der Wunsch nach maximaler Freiheit, wie GaultMillau weiss. Am Fusse des Matterhorns hat Sawyere im Restaurant Ad Lib beste Bedingungen. Die Hoteliers-Familie Welschen lässt ihm im gleichnamigen 4-Sterne-Hotel freie Hand. Gemeinsam mit Ehefrau Nicole wirkt Sawyere im Fine-Dining-Lokal, im Stübli und sorgt für das Frühstück der Hotelgäste.

Dietmar Sawyere – bekannt aus dem Chedi in Andermatt UR und dem Kreuz in Dallenwil NW – hat in Zermatt Grosses vor. Er möchte nichts weniger als «die Nummer eins werden im Dorf». Eine durchaus selbstbewusste Ansage im bei Gourmets beliebten Zermatt mit seiner hohen Dichte an Toprestaurants.