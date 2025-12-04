Das «Mews House» am Zürcher Paradeplatz hat nur drei Zimmer und ein Gourmet-Restaurant mit 16 Plätzen. Im 500-jährigen Gebäude hatte einst Alfred Escher sein Büro. Jetzt wurde die denkmalgeschützte Liegenschaft von Architektin Tilla Theus zum luxuriösen Hotel umgebaut.

Darum gehts Neues Luxushotel «Mews House» am Paradeplatz in Zürich eröffnet

500-jähriges Haus mit Geschichte, von Stararchitektin Tilla Theus umgebaut

Drei Suiten zwischen 55 und 78 Quadratmeter, ab 1350 Franken pro Nacht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Exklusiver geht es selbst in Zürich nicht: Das neue Hotel «Mews House» beim Paradeplatz hat nur drei Zimmer. Im Gourmet-Restaurant «Mews Table» gibts Platz für 16 Gäste. Am Herd steht der mit 16-Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Pascal Schmutz (39). Die kleine Café-Bar ist eng, aber gemütlich. Im Untergeschoss gibts Eventräume für Ausstellungen und einen Modeladen. Seit Anfang Woche ist das «Mews House» geöffnet, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Das 500-jährige Haus hat eine grosse Geschichte. Es war einst ein einfaches Kutschenhaus samt Pferdestall. Später dann das Büro von Eisenbahnpionier und Kreditanstalt-Gründer Alfred Escher (1819 bis 1882). Die verwinkelte Architektur ist geblieben: Treppen, Nischen und Balken sind Zeugen der Vergangenheit. Immobilien-Unternehmer Thomas Abegg liess das denkmalgeschützte Haus von Stararchitektin Tilla Theus (82) umbauen.

1350 Franken pro Nacht

Wer direkt hinter dem Sprüngli-Haus in der Zürcher City übernachten will, braucht allerdings ein dickes Portemonnaie: Die drei klimatisierten Suiten im Armani-Casa-Style sind zwischen 55 und 78 Quadratmeter gross und kosten 1350 Franken aufwärts pro Nacht – Concierge-Service und Frühstück inklusive.

Das ist viel Geld, selbst in der gehobenen Hotellerie. Zum Vergleich: Eine Nacht im Dolder Grand mit seinen 5 Sternen am noblen Zürichberg kostet 750 Franken pro Nacht. Das Zimmer ist im Dolder zwar nur 34 Quadratmeter gross – hat aber einen Balkon mit Sicht über die Stadt und den See. Und verfügt über einen grosszügigen Spabereich.

Auch im Bürgenstock Resort ob dem Vierwaldstättersee gibts eine Suite mit 42 Quadratmetern mit Seesicht für 1600 Franken pro Nacht – inklusive Spazugang, Parkplatz und Frühstück. Günstiger gibts 5-Sterne-Luxus im Palace von Lausanne. Die 60 Quadratmeter grosse Junior-Suite mit Sicht auf den Genfersee gibts für 650 Franken pro Nacht.



