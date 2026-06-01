Vor zwei Wochen musste die Zuger Traditionsfirma Hans Hassler AG Konkurs anmelden – 80 Angestellte verloren den Job. Nun gründet Produktionsleiter Florim Emini eine Nachfolgefirma, um bis zu 40 Arbeitsplätze zu retten. In wenigen Tagen geht es los.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hans Hassler AG meldete Konkurs, 80 Jobs betroffen, neue Firma steht vor Gründung

Hassler Team AG startet ab Juni, Standortsuche läuft noch

Angestellte sammelten über 1 Mio. CHF, um Arbeitsplätze zu retten

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Den Kopf in den Sand stecken ist keine Option: Das Zuger Team der Hans Hassler AG arbeitet auf Hochtouren an einer Neugründung – angeführt von Produktionsleiter Florim Emini (50). Er will möglichst alle 40 Arbeitsplätze des Standorts retten. Vor knapp zwei Wochen tauchte bei der Bodenbelagsfirma Hans Hassler AG das Konkursamt auf – 80 Angestellte an den Standorten in Zug, Aarau, Zürich und Kriens LU verloren ihren Job. Wenige Tage später gingen auch bei der Parkett-Maier AG in Zürich die Rollläden zu. 25 weitere Jobs waren dahin. Beide Firmen gehören demselben Eigentümer.

«Wenn ein Boot sinkt und der Kapitän bereits von Bord gegangen ist, müssen die Menschen an Bord Verantwortung übernehmen, um zu überleben», sagt Emini zu Blick. Nach der Bekanntgabe des Konkurses der Hans Hassler AG habe man teamintern rasch nach Lösungen gesucht. «Die Gründung der Hassler Team AG ist aus unserer Sicht die beste Möglichkeit, weiterhin gemeinsam als Team arbeiten zu können.» Am Dienstag soll der neue Betrieb mit ihm als Gründer, Inhaber und neuem Geschäftsführer im Handelsregister eingetragen werden.

Mit an Bord sind weitere Verwaltungsräte als Berater und Experten, so Emini. Zudem bekomme er Unterstützung von Kurt Schweizer (74), dem ehemaligen und langjährigen Geschäftsführer des Zuger Standorts. Die Hassler Team AG, so der künftige Firmenname, will die gleichen Dienstleistungen in den Bereichen Bodenbeläge, Vorhänge, Montagen und Sanierungen anbieten wie die konkursite Gesellschaft.

Betrieb soll nächste Woche starten

Der Zeitplan ist überaus sportlich. «Wir planen, den Betrieb ab der ersten Juniwoche aufzunehmen», so Emini. In den kommenden Tagen werde man die Kundinnen und Kunden und Geschäftspartner über die offizielle Eröffnung informieren. Aktuell muss noch die Standortfrage geklärt werden. Man befinde sich in intensiven Gesprächen mit einem Immobilienbüro. «Wir sind zuversichtlich, dass die Standortfrage noch diese Woche abgeschlossen werden kann.» Gleichzeitig muss die Hassler Team AG die notwendige Infrastruktur beschaffen – darunter Lieferwagen und Werkzeuge für die Bodenleger.

Sobald der Betrieb läuft, will man gemäss Emini Schritt für Schritt möglichst viele ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Team zurückholen. Er bedauert, dass viele Angestellte derzeit arbeitslos sind. «Der Konkurs hat uns stark belastet. Es ist nicht einfach, wenn so viele Mitarbeitende mit ihren Familien und Kindern ohne Vorwarnung mit einer solchen Situation konfrontiert werden», sagt Emini zu Blick.

Die Angestellten hatten ursprünglich über eine Million Franken gesammelt, damit sie mit einer Auffanggesellschaft Teile der Hans Hassler AG übernehmen können. Doch dieses Vorhaben stellte sich rasch als zu kompliziert heraus.

«Im Team sprechen wir offen über diese Risiken»

Inhaber Urs Steinegger (73) begründete die Pleiten seiner beiden Bodenbelagsfirmen gegenüber Blick mit dem harten Wettbewerb, fehlenden flüssigen Mitteln und den tiefen Margen.

Jetzt will Emini einen Neuanfang wagen. Er glaubt fest an eine erfolgreiche Zukunft: «Jede Gründung und jedes Unternehmen bringt Risiken mit sich. Im Team sprechen wir offen über diese Risiken und nehmen die Bedenken ernst. Gleichzeitig sehen wir die Chancen, die die Hassler Team AG bietet.» Was ihn zuversichtlich stimmt: «Über viele Jahre hinweg haben wir die Hans Hassler AG mit aufgebaut und uns bei der Zuger Bevölkerung, bei Architekten sowie bei unseren Kundinnen und Kunden ein hohes Mass an Vertrauen erarbeitet.» Dieses Know-how und die Erfahrung will Emini mit der Hassler Team AG erhalten.



