Airbnb erhöht Prämien für neue Unterkünfte in der Schweiz

Die US-Buchungsplattform Airbnb zahlt für die Empfehlung neuer Gastgeber eine Prämie. Nun hat sie diesen Bonus unter anderem in Zürich erhöht – auf bis zu 500 Franken. In Kriens LU, wo seit Anfang Monat eine neue Airbnb-Regel in Kraft ist, gibts noch mehr.

Darum gehts Airbnb erhöht befristet Prämien für neue Gastgeber, in Zürich gibt es bis zu 500 Franken Bonus

Seit September gilt in Zürich ein Teilverbot, im ersten Monat gingen 337 Anzeigen bei der Stadt ein

In Kriens zahlt Airbnb 650 Franken, seit November gilt dort eine 90-Nächte-Regel mit Registrierung

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Airbnb ist auf Unterkünfte-Jagd: Wer der US-Plattform neue Gastgeber empfiehlt, bekommt von ihr eine Prämie. Dieses Angebot gibt es schon länger. Nun aber hat das Unternehmen für einen begrenzten Zeitraum den Bonus in Schweizer Städten erhöht – etwa in der Stadt Zürich, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Die temporären Sonderprämien sind saftig: Für neue Gastgeber in den Zürcher Stadtteilen Unterstrass und Höngg gibt es 500 Franken. Vermittelt man eine Wohnung im Seefeld oder in Wollishofen, macht Airbnb 350 Franken locker. 210 Franken bekommt man für eine vermittelte Unterkunft in Witikon, der Altstadt und in der Agglo-Gemeinde Opfikon ZH.

Prämien gibt es in der ganzen Schweiz

Airbnb bietet die Prämien schweizweit an. Auf ihrer Website listet die Buchungsplattform alle Standorte für ihr Weiterempfehlungsprogramm auf. Aufgeführt sind 52 Orte, Regionen oder Kantone – von Andermatt UR und dem Berner Oberland über die Region Genfersee und die Stadt St. Gallen bis zum Val Müstair GR und der Stadt Zug.

Um die Prämie zu erhalten, müssen die neuen Gastgeber innert 180 Tagen ihre Wohnung auf Airbnb inseriert und eine erste Buchung bestätigt haben. Kein Geld gibt es für die Empfehlung von Hotelzimmern. Die Höhe der Prämie «hängt vom Standort und der Art der Unterkunft ab», heisst es auf der Website von Airbnb.

Stadt Zürich hat Teilverbot eingeführt

Auffällig: Wo Wohnraum besonders knapp ist, sind die Airbnb-Prämien entsprechend hoch. Aus Sicht der Plattform ergibt das Sinn, denn auch sie hat Mühe, an diesen Orten neue Gastgeber zu finden. Nur: Airbnb ist vielen Einheimischen ein Dorn im Auge. Gerade Städte haben die Plattform schon länger im Visier – und gehen mit neuen Regeln gegen das Geschäftsmodell des Unternehmens vor. Sie wollen damit zahlbaren Wohnraum schützen.

Wie etwa die Stadt Zürich: Seit September gilt dort in Wohnzonen ein striktes Verbot für die kurzfristige Vermietung über Plattformen wie Airbnb. Die neue Regelung verbietet Airbnb-Vermietungen zwar nicht ganz, schränkt sie jedoch stark ein. Neu dürfen befristet vermietete Zweitwohnungen nicht mehr dem Mindestwohnanteil angerechnet werden, der in der Bau- und Zonenordnung festgelegt ist. Die Auswirkungen sind gross: Innerhalb des ersten Monats seit Einführung des Teilverbots gingen bei der Stadt 337 Anzeigen und Tausende Hinweise ein.

In Kriens gibt es mehr als in Zürich

Die Stadt Luzern schränkt das Vermieten von Ferienwohnungen ebenfalls ein. Seit Anfang 2025 gilt dort ein neues Kurzzeitvermietungs-Reglement. Wer seine Räumlichkeiten an Gäste vermietet, darf dies maximal 90 Nächte pro Jahr tun und muss sich bei der Stadt registrieren. Die gleiche Regel trat am 1. November auch in der Nachbarstadt Kriens in Kraft.

Genau dort lockt Airbnb derzeit mit einer besonders hohen Prämie. Die Plattform bietet 650 Franken für die Empfehlung von neuen Gastgebern in Kriens – zum grossen Ärger von SP-Nationalrat David Roth (41). «Ausgerechnet dort, wo die Gemeinden reagieren, verdoppelt Airbnb die Anwerbeprämien», nervt sich der Airbnb-Gegner in einem Post auf Instagram. Das sei kein Zufall: «Jede Wohnung, die auf der Plattform landet, ist eine Wohnung weniger für Menschen, die hier dringend ein Zuhause suchen.»

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Airbnb wehrt sich gegen Kritik

Den Vorwurf, Businessapartments würden zur Wohnungsnot im Land beitragen, weist die US-Plattform entschieden zurück. «Airbnb hat keinen wesentlichen Einfluss auf die Verfügbarkeit oder Bezahlbarkeit von Wohnraum in der Schweiz», teilte das Unternehmen im Oktober gegenüber Blick mit.

Weiter betont Airbnb: «Die grosse Mehrheit der Gastgeber auf Airbnb in der Schweiz und in Zürich sind Homesharer.» Also Privatpersonen, die ihr eigenes Zuhause gelegentlich vermieten. Homesharing entziehe dem Wohnungsmarkt keinen Wohnraum.