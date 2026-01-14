Powerbanks an Bord der Swiss und Edelweiss dürfen ab Donnerstag nicht mehr benutzt werden. Zudem sind nur noch zwei solche Geräte pro Person erlaubt. Blick hat die grosse Übersicht, welche Regeln bei anderen Airlines gelten.

In Swiss- und Edelweiss-Fliegern darfst du dein Handy nicht mehr per Powerbank laden

Wie sieht es bei anderen Airlines aus?

Darum gehts Swiss und Edelweiss verschärfen ab Donnerstag die Bestimmungen für Powerbanks im Handgepäck

Neu sind nur noch zwei pro Person erlaubt erlaubt

Die Nutzung und das Aufladen von Powerbanks an Bord ist neu gänzlich verboten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die Swiss und ihre Schwester-Airline Edelweiss ziehen die Schraube bei den Bestimmungen für Ersatzbatterien an. Dazu gehören auch Powerbanks, mit denen du die Akkulaufzeit von Handy oder Laptop verlängern kannst.

Neu dürfen Powerbanks nicht mehr verwendet, aufgeladen oder im Gepäckfach über dem Sitz verstaut werden. Auch dürfen sie die Kapazität von 100 Wattstunden nicht überschreiten. Wer den Flieger gerne mit einem vollen Handyakku verlässt, kann diesen also nur noch über die Stromversorgung im Flugzeug selbst aufladen. Powerbanks im aufgegebenen Gepäck bleiben weiterhin verboten. In der Kabine dürfen zwei pro Person mitgeführt werden.

Aber: Nicht alle Flieger der Swiss- und Edelweiss-Flotte verfügen über entsprechende Ladeanschlüsse. Besonders in Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen fehlen diese.

Swiss und Edelweiss als Nachzügler

Die neuen Massnahmen gelten für sämtliche Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe. Damit wolle man die Sicherheit für Fluggäste und Bordpersonal erhöhen, heisst es bei der Swiss. Denn die in Powerbanks verbaute Lithium-Batterie kann bei Fehlfunktionen einen Brand auslösen.

Bei anderen Airlines gibt es diese Bestimmungen derweil schon länger: Beispielsweise bei Helvetic, wo dieselben Massnahmen bereits letzten Sommer in Kraft traten. Auch bei Emirates gibt es seit letztem Oktober ein ähnliches Verbot. Dort ist sogar nur eine Powerbank pro Person in der Kabine erlaubt. Jedes Gerät müsse zudem zwingend über Angaben zur Kapazität verfügen. Mehr als 100 Wattstunden sind ebenfalls nicht mehr erlaubt. In den meisten Fällen findest du die Angabe dazu auf deinem Gerät.

Airline Anzahl Kapazität Laden & Nutzen erlaubt? Aufbewahrung im Gepäckfach Lufthansa und Helvetic 2 100 Wh

101 – 160 Wh: Nur mit Genehmigung Nein Nein Emirates 1 100 Wh Nein Nein Turkish Airlines 2 (> 100 Wh) 15 (< 100 Wh) 100 Wh

101 – 160 Wh: Nur mit Genehmigung Ja Ja Air France 2 (> 100 Wh) 20 (< 100 Wh) 100 Wh

101 – 160 Wh: Nur mit Genehmigung Nein Nein British Airways 2 (> 100 Wh) 4 (< 100 Wh) 100 Wh

101 – 160 Wh: Nur mit Genehmigung Ja Ja American Airlines 2 (> 100 Wh) 4 (< 100 Wh) max. 160 Wh Ja Ja Delta 2 max. 160 Wh Ja Ja United 2 max. 160 Wh Ja Ja KLM 20 100 Wh

101 – 160 Wh: Nur mit Genehmigung Nein Nein Easyjet 2 max. 160 Wh Ja Ja Ryanair 20 100 Wh

101 – 160 Wh: Nur mit Genehmigung Ja Ja Wizz Air 20 100 Wh

101 – 160 Wh: Nur mit Genehmigung Ja Ja Chair Airlines 2

Ja Ja

Auch bei Air France ist das Aufladen und Nutzen von Powerbanks verboten. Im Handgepäckfach dürfen sie nicht gelagert werden. Doch bei der erlaubten Anzahl ist die französische Fluggesellschaft nachsichtiger: So dürfen maximal 20 «entnommene, externe oder Ersatzbatterien» mitgeführt werden. Ebenso bei der niederländischen KLM, bei Turkish Airlines beträgt die maximale Anzahl 15 Stück.

Bei British Airways sind maximal vier Powerbanks pro Person erlaubt. Ein explizites Verbot zur Nutzung und zum Aufladen an Bord gibt es nicht. Auch dürfen sie im Gepäckfach gelagert werden.

American Airlines unterscheidet derweil zwischen der Anzahl Wattstunden von Powerbanks: Je nachdem dürfen zwei bis vier Stück in die Kabine mitgenommen werden. Hinweise zu einem Lade- und Nutzungsverbot gibt es bei der Fluggesellschaft bislang nicht. Ähnlich verhält es sich auch bei der US-amerikanischen Konkurrenz United und Delta.

Powerbanks bei Billig-Airlines weiterhin erlaubt

Und wie sieht es bei den Billigfliegern aus? Easyjet erlaubt maximal zwei Powerbanks pro Person. Die Nutzung ist erlaubt. Ebenso bei der Schweizer Chair Airline. Und Aufladen? Das ist in den meisten Billigfliegern wegen fehlender Anschlüsse gar nicht erst möglich.

Bei Easyjet dürfen nur Powerbanks mit maximal 100 Wattstunden mitgeführt werden. Für solche bis 160 braucht es eine spezielle Genehmigung. Die maximale Anzahl beträgt auch hier 20. Ebenso bei Wizz Air.