Darum gehts
- Swiss und Edelweiss verschärfen ab Donnerstag die Bestimmungen für Powerbanks im Handgepäck
- Neu sind nur noch zwei pro Person erlaubt erlaubt
- Die Nutzung und das Aufladen von Powerbanks an Bord ist neu gänzlich verboten
Die Swiss und ihre Schwester-Airline Edelweiss ziehen die Schraube bei den Bestimmungen für Ersatzbatterien an. Dazu gehören auch Powerbanks, mit denen du die Akkulaufzeit von Handy oder Laptop verlängern kannst.
Neu dürfen Powerbanks nicht mehr verwendet, aufgeladen oder im Gepäckfach über dem Sitz verstaut werden. Auch dürfen sie die Kapazität von 100 Wattstunden nicht überschreiten. Wer den Flieger gerne mit einem vollen Handyakku verlässt, kann diesen also nur noch über die Stromversorgung im Flugzeug selbst aufladen. Powerbanks im aufgegebenen Gepäck bleiben weiterhin verboten. In der Kabine dürfen zwei pro Person mitgeführt werden.
Aber: Nicht alle Flieger der Swiss- und Edelweiss-Flotte verfügen über entsprechende Ladeanschlüsse. Besonders in Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen fehlen diese.
Swiss und Edelweiss als Nachzügler
Die neuen Massnahmen gelten für sämtliche Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe. Damit wolle man die Sicherheit für Fluggäste und Bordpersonal erhöhen, heisst es bei der Swiss. Denn die in Powerbanks verbaute Lithium-Batterie kann bei Fehlfunktionen einen Brand auslösen.
Bei anderen Airlines gibt es diese Bestimmungen derweil schon länger: Beispielsweise bei Helvetic, wo dieselben Massnahmen bereits letzten Sommer in Kraft traten. Auch bei Emirates gibt es seit letztem Oktober ein ähnliches Verbot. Dort ist sogar nur eine Powerbank pro Person in der Kabine erlaubt. Jedes Gerät müsse zudem zwingend über Angaben zur Kapazität verfügen. Mehr als 100 Wattstunden sind ebenfalls nicht mehr erlaubt. In den meisten Fällen findest du die Angabe dazu auf deinem Gerät.
|Airline
|Anzahl
|Kapazität
|Laden & Nutzen erlaubt?
|Aufbewahrung im Gepäckfach
|Lufthansa und Helvetic
|2
100 Wh
Nein
|Nein
|Emirates
|1
|100 Wh
|Nein
|Nein
|Turkish Airlines
2 (> 100 Wh)
15 (< 100 Wh)
|100 Wh
101 – 160 Wh: Nur mit Genehmigung
|Ja
|Ja
|Air France
2 (> 100 Wh)
20 (< 100 Wh)
|100 Wh
101 – 160 Wh: Nur mit Genehmigung
|Nein
|Nein
|British Airways
2 (> 100 Wh)
4 (< 100 Wh)
|100 Wh
101 – 160 Wh: Nur mit Genehmigung
|Ja
|Ja
|American Airlines
2 (> 100 Wh)
4 (< 100 Wh)
|max. 160 Wh
|Ja
|Ja
|Delta
|2
|max. 160 Wh
|Ja
|Ja
|United
|2
|max. 160 Wh
|Ja
|Ja
|KLM
|20
|100 Wh
101 – 160 Wh: Nur mit Genehmigung
|Nein
|Nein
|Easyjet
|2
|max. 160 Wh
|Ja
|Ja
|Ryanair
|20
|100 Wh
101 – 160 Wh: Nur mit Genehmigung
|Ja
|Ja
|Wizz Air
|20
|100 Wh
101 – 160 Wh: Nur mit Genehmigung
|Ja
|Ja
|Chair Airlines
|2
|
|Ja
|Ja
Auch bei Air France ist das Aufladen und Nutzen von Powerbanks verboten. Im Handgepäckfach dürfen sie nicht gelagert werden. Doch bei der erlaubten Anzahl ist die französische Fluggesellschaft nachsichtiger: So dürfen maximal 20 «entnommene, externe oder Ersatzbatterien» mitgeführt werden. Ebenso bei der niederländischen KLM, bei Turkish Airlines beträgt die maximale Anzahl 15 Stück.
Bei British Airways sind maximal vier Powerbanks pro Person erlaubt. Ein explizites Verbot zur Nutzung und zum Aufladen an Bord gibt es nicht. Auch dürfen sie im Gepäckfach gelagert werden.
American Airlines unterscheidet derweil zwischen der Anzahl Wattstunden von Powerbanks: Je nachdem dürfen zwei bis vier Stück in die Kabine mitgenommen werden. Hinweise zu einem Lade- und Nutzungsverbot gibt es bei der Fluggesellschaft bislang nicht. Ähnlich verhält es sich auch bei der US-amerikanischen Konkurrenz United und Delta.
Powerbanks bei Billig-Airlines weiterhin erlaubt
Und wie sieht es bei den Billigfliegern aus? Easyjet erlaubt maximal zwei Powerbanks pro Person. Die Nutzung ist erlaubt. Ebenso bei der Schweizer Chair Airline. Und Aufladen? Das ist in den meisten Billigfliegern wegen fehlender Anschlüsse gar nicht erst möglich.
Bei Easyjet dürfen nur Powerbanks mit maximal 100 Wattstunden mitgeführt werden. Für solche bis 160 braucht es eine spezielle Genehmigung. Die maximale Anzahl beträgt auch hier 20. Ebenso bei Wizz Air.