Die Dorow Clinic in Zürich hat noch keine Zulassung, dafür schon Fünf-Sterne-Bewertungen auf Google. Patientinnen loben darin überschwenglich die Behandlung in der Schweizer Schönheitsklinik. Blick fragt nach.

In der Welt der Reichen und Schönen kennt man die Dorow Clinic für plastische Chirurgie und Zahnmedizin. Stars wie Carmen Geiss (60) oder Daniela Katzenberger (39) gehen dort ein und aus. Bisher war die noble Promi-Klinik von Star-Chirurg Andreas Dorow (53) nur in Deutschland vertreten. Jetzt will sie einen Ableger bei der Zürcher Bahnhofstrasse aufmachen. Auf der Homepage wird mit einer Eröffnung im Frühling 2026 geworben.

Irritierend: Der neue Standort erhält bereits Top-Bewertungen auf Google – und das, obwohl er noch gar nicht eröffnet hat. Unter den insgesamt 100 Rezensionen gibt es keine einzige negative. Vor zwei Wochen schrieb etwa eine Kundin: «Ich habe mir in der Dorow Clinic in Zürich Fett absaugen lassen.» Alles sei reibungslos verlaufen, das Resultat «fantastisch». Die Klinik bedankte sich und unterschrieb explizit mit «Team der Dorow Clinic Zürich».

«Das Beratungsgespräch bei Dr. Biber in der neuen Klinik in Zürich hat mir jede Angst genommen», berichtete eine weitere Patientin. Sie habe sich nach langem Zögern zu einer Brustvergrösserung entschlossen. «Das Ergebnis ist wunderschön.» Eine Dritte schreibt: «Die Schweissdrüsenentfernung in der Klinik in Zürich war unkomplizierter, als ich dachte.» Der Eingriff sei klein, die Wirkung riesig. Die Dorow Clinic Zürich antwortete auch hier.

Offizielle Zulassung fehlt noch

Die neue Klinik in Zürich ist laut Sprecherin Nina Fussstetter fertiggestellt und betriebsbereit. «Wir stehen sprichwörtlich in den Startlöchern», sagt sie zu Blick. «Wenn es nach uns ginge, würden wir am liebsten morgen starten.»

Noch gibts aber ein gewichtiges Problem. «Aktuell warten wir noch auf die offizielle Zulassung durch die zuständige Schweizer Gesundheitsbehörde», sagt die Sprecherin. Dies bestätigt die Zürcher Gesundheitsdirektion gegenüber Blick. Ohne Bewilligung darf kein ästhetischer Eingriff erfolgen.

«Keine operativen Behandlungen durchgeführt»

Die Mediensprecherin stellt klar: «Am Standort Zürich wurden bislang keine operativen Behandlungen durchgeführt.» Er befinde sich noch im Aufbau. Die Bewertungen stammten von Patientinnen und Patienten, die an den zugelassenen Standorten in Waldshut und Lörrach behandelt worden seien. «Wenn Patientinnen uns über den Zürich-Onlineauftritt finden», erklärt die Klinik, «spielt Google bei der Suche nach ‹Dorow Clinic› später den Standort Zürich aus, weshalb Bewertungen diesem Profil zugeordnet werden.»

Warum mehrere Frauen dennoch ausdrücklich von Behandlungen «in der neuen Klinik in Zürich» sprechen, bleibt offen. Auch, warum alle Kliniken in Deutschland durchs Band Fünf-Sterne-Bewertungen haben, mag die Sprecherin auf Blick-Anfrage nicht kommentieren. Ob die Klinik negative Google-Rezensionen löscht, wollte sie nicht sagen.

Auf Trustpilot gibts auch negative Bewertungen

Auffällig: Auf dem Bewertungsportal Trustpilot bekommt die Klinik-Gruppe nur 3,2 von 5 Sternen. Verschiedene Kundinnen berichten von negativen Erfahrungen. «Ich bin mit meiner Botox-Behandlung nicht zufrieden. 2 Wochen mit einem blauen Auge? Komisch. Die Ärztin sagt, dass das normal ist. Ich zweifle aber daran», schreibt eine Kundin. Und gibt nur einen Stern.

Ein Schweizer Patient schreibt zu einer Zahnbehandlung in der Dorow Clinic in Waldshut (D): «Telefonisch wird mit günstigen Behandlungspreisen geworben.» Vor Ort sei plötzlich alles viel kostenintensiver und angeblich eine zweite Behandlung notwendig. Sein Fazit: «Abzocke von Schweizer Kunden, die glauben, ennet der Grenze eine günstigere Zahnbehandlung zu bekommen.» Auch er gibt nur einen Stern.