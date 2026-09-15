On-Schuhe kosten beim Discounter Otto's deutlich weniger als beim Zürcher Hersteller selbst. Die Preisdifferenzen liegen teilweise bei über 20 Prozent. Und das nicht nur bei Auslaufmodellen. Der Grund: Otto's bezieht die Schuhe über den Graumarkt. Was On ärgern dürfte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft On eröffnet weltweit Flagshipstores, darunter ein 800-m²-Laden in Zürich

Otto's verkauft On-Schuhe bis zu 21 Prozent günstiger

On beliefert Otto's nicht, Discounter kauft über Graumarkt ein

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Der Turnschuh-Hersteller On mit Sitz in Zürich nimmt viel Geld in die Hand, um ein Netz von eigenen Läden an bester Lage zu eröffnen. So etwa am Limmatquai, wo die Produkte auf 800 Quadratmetern Fläche ausgestellt werden. On hat den Zürcher Flagshipstore vor einem Jahr eröffnet. Im laufenden Jahr sind zahlreiche neue Standorte in Metropolen wie London, New York, Paris und Sydney dazugekommen. Rund 75 Läden weltweit sind es derzeit bereits. Der Anspruch der Marke: Premium.

In einer ganz anderen Liga spielt der Schweizer Discounter Otto's mit Sitz in Sursee LU. Er lockt seine Kundschaft mit tiefen Preisen in die Läden – unter anderem mit seinem bekannten Prospekt. In seinen 140 Läden verkauft der Billig-Händler ebenfalls On-Schuhe. Und das deutlich günstiger als der Hersteller, wie das Finanzportal Inside Paradeplatz zuerst berichtet hat.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick nennt zwei konkrete Beispiele: Der Laufschuh Cloud 6 für Herren kostet bei On selber 190 Franken. Das gleiche Modell gibts bei Otto's bereits für 149 Franken. Das ist ein Unterschied von 41 Franken. Oder 21 Prozent. Ähnlich siehts beim Modell Cloud X Tempo aus: On verkauft das Herren-Modell für 230 Franken, bei Otto's sind es nur 189 Franken. Die Ersparnis auch hier: 41 Franken. Beides sind keine Auslaufmodelle – sondern Schuhe, die der Laufschuh-Hersteller in seinem aktuellen Sortiment führt.

«Keine Auskunft» und «kommentieren wir nicht»

Wie geht das? Otto's lässt sich nicht in die Karten schauen. «Aus geschäftsstrategischen Gründen können wir keine Auskunft über die Bezugsquellen einzelner Artikel erteilen», heisst es aus Sursee. Und vom On-Hauptsitz in Zürich: «Wir beliefern Otto's nicht und haben auch keine Kenntnis, woher die Schuhe bezogen werden», sagt eine Sprecherin. «Einzelne Verkaufsaktionen Dritter oder spezifische Lieferketten kommentieren wir grundsätzlich nicht.»

Doch Otto's ist bekannt dafür, sich dort mit seinen Markenprodukten einzudecken, wo er sie am billigsten bekommt. Und das ist oftmals auf dem Graumarkt, über Zwischenhändler – und nicht beim Markenhersteller selber. Das ist auch bei On der Fall.

Otto's tut nichts Unrechtes, der Parallelimport ist grundsätzlich erlaubt. Nur der Import von Fälschungen ist verboten. Otto's nutzt diesen Bezugskanal rege. Der Discounter verärgerte schon Outdoor-Ausrüster Mammut, als er Skijacken und Lawinenrucksäcke zu Billigpreisen verramschte. Der Discounter führt verschiedene bekannte Marken im Sortiment, darunter Lindt, Dyson oder Kérastase.