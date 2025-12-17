Darum gehts
- KI-generierter Werbespot der Migros mit Grittibänz im Benz wird viraler Hit
- Andere Marken springen auf den Grittibänz-Hype auf, kreieren eigene Versionen
- Auf Tiktok erreicht das Video 2,3 Millionen Aufrufe und 40'000 Likes
An ihm kommt man auf Social Media aktuell nicht vorbei: der «Grittibänz im Benzzz».
Die Migros hat mit seinem KI-generierten Werbespot einen Netzhit gelandet. In dem Clip ist ein Grittibänz zu sehen, der von einem Ofenblech springt, um in einer Karre mit fetten Felgen auf dem Parkplatz einer Migros-Filiale Runden zu drehen – Goldkette tragend. Unterlegt ist der Song mit einem ebenfalls KI-generierten Trap-Song.
«Es ist perfekt»
Fast 40'000 Likes hat der dazugehörige Instagram-Post der Migros bereits gesammelt. Auf Tiktok kommt das Video auf unglaubliche 2,3 Millionen Aufrufe. Aufmerksamkeit hat der Detailhändler also in jedem Fall generiert.
Tausende Nutzer kommentierten das Video. «Ich habe so einen Ohrwurm», schreibt etwa eine Tiktok-Nutzerin. «Egal, ob es AI ist oder nicht, es ist perfekt», schwärmt ein Nutzer auf Instagram.
Ragusa-Gipfeli disst Grittibänz
Inzwischen sind auch andere Marken auf den Grittibänz-Hype aufgesprungen. So postete Emmi einen Caffè Latte auf Ski, der «Gritti» disste, die Axpo inszenierte den Grittibänz in einem ebenfalls KI-generierten Video im E-Auto vor einem Windrad.
Auf Tiktok tauchte zudem ein Ragusa-Schoggigipfel auf, der ebenfalls in Reimform gegen das Migros-Brot schiesst. Die Firma Chocolats Camille Bloch, die Ragusa herstellt, hat nichts mit dem Disstrack zu tun. Das stellte eine Mediensprecherin gegenüber «20 Minuten» klar. Das Shopville-Einkaufszentrum vom Zürcher HB versucht derweil unter anderem mit einem übergrossen Aromat als Rapstar zu punkten.