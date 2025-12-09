Der orange Riese startet eine Offensive im Snack- und Getränkeautomaten-Geschäft. In der Deutschschweiz hat die Migros eine neue Ladung knalloranger Automaten aufgestellt. Damit greift sie Platzhirsch Selecta an, bei dem es gerade ordentlich kriselt.

Darum gehts Migros eröffnete fünf neue Snackautomaten in der Deutschschweiz

Und lockt mit gleichen Preisen wie in den Supermärkten

Die neuen Automaten stehen in Wald ZH, Wattwil SG und der Stadt Zürich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Wie die kultigen Selecta-Automaten, nur grösser und knallorange: Auch die Migros betreibt sogenannte Self-Service-Maschinen. Und zwar seit 2022. Lange waren die Snackautomaten des Detailhandelsriesen aber rar. In der ganzen Schweiz gabs bloss drei Stück – einer in der Bündner Hauptstadt Chur und zwei in Abtwil SG. Bis jetzt. Nun prescht der orange Riese im Geschäft mit den Selbstbedienungsautomaten vor, wie «CH Media» berichtet. Kürzlich hat die Migros nämlich gleich eine ganze Welle neuer Automaten lanciert.

Konkret hat der Detailhändler in den vergangenen Wochen in Wald ZH und Wattwil SG neue Automaten installiert, wie aus dem Bericht hervorgeht. Seit einigen Tagen zieren auch drei orange Kästen das Zürcher Stadtbild: bei der Migros-Betriebszentrale Herdern, am Kreuzplatz sowie im Quartier Wipkingen. Weitere sollen in den Gebieten der Migros Zürich und der Migros Ostschweiz folgen. «Der nächste wird noch im Dezember vor der Migros Neudorf in St. Gallen in Betrieb genommen», sagt eine Sprecherin der Regionalgenossenschaft Migros Ostschweiz gegenüber Blick.

Gleiche Preise wie in den Supermärkten

Kaufen kann man an den Automaten Markenprodukte und Eigenmarken: von Snickers über Zweifel-Chips, Red Bull, El Tony Mate und Vitaminwasser bis zu den beliebten Migros-Ice-Teas in den Geschmacksrichtungen Pfirsich und Zitrone. Das Sortiment könne an den einzelnen Standorten variieren, so die Migros-Sprecherin zu Blick. Das grosse Versprechen der Migros: Die Produkte gibts zum gleichen Preis wie in den Supermärkten. Zum Vergleich: Eine 5-dl-Flasche Coca-Cola kostet am Migros-Automaten 1.50 Franken, bei Selecta ist sie mit 3.90 Franken mehr als doppelt so teuer.

Brisant: Die Expansionsoffensive der Migros folgt just auf das Bekanntwerden von umfassenden Restrukturierungsplänen beim Marktführer Selecta. So will die Nummer eins im Markt – hierzulande gibt es derzeit etwa 3000 Selecta-Automaten – ihr Verpflegungsgeschäft in der Schweiz neu ausrichten. Selecta 2.0 heisst der Strategiewechsel. Darin eingeschlossen ist ein Stellenabbau von 50 bis 60 Jobs, wie Blick Ende November publik machte.

Selecta hat ihren Automaten zudem eine Gesundheitskur auferlegt. Künftig soll das Angebot «gesünder und moderner» werden, wie Schweiz-Chef Beat Welti (57) entschieden hat. Heisst: mehr Säfte, Nussmischungen und Proteinriegel. Ein Blick in den Migros-Automaten zeigt: Ein Protein-Drink aus Eigenproduktion und eine Nussmischung der Marke Sun Queen sind vorhanden. Ansonsten dominieren aber Softgetränke, Energydrinks und eher ungesunde Snacks.

Migros-Automaten «aktuell» nur bei Supermärkten

Das Automatengeschäft ist ein zunehmend hartes Pflaster geworden: Seit Corona und der Verbreitung von Homeoffice ist der Bedarf an Verpflegung per Automat in den Unternehmen gesunken. Zusätzlich gibt es an Bahnhöfen – wo Selecta besonders präsent ist – immer mehr und günstigere Alternativen, auf die Kunden ausweichen können. Und diese sind auch immer länger geöffnet.

Die Migros geht deshalb einen anderen Weg. Sie stellt ihre Automaten eben nicht an den Bahnhöfen auf. Stattdessen seien die Snackautomaten des Grossverteilers aktuell nur in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Migros-Filialen vorgesehen, erklärt der Migros-Sprecher gegenüber «CH Media». Heisst: Wenn der Laden am Abend schliesst, können sich Heisshungrige oder Durstige anschliessend gleich nebenan am Automaten bedienen – zum gleichen Preis.