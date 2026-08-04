Das berühmte Hotel Adlon in Berlin soll für 261 Millionen Franken auf den Markt. Das Nobelhaus ist bekannt für prominente Gäste wie Michael Jackson und die Queen. 4000 Eigentümer haben das letzte Wort über den Verkauf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hotel Adlon in Berlin soll für mindestens 261 Millionen Franken verkauft werden

4000 Eigentümer müssen mit 75 Prozent dem Verkauf zustimmen

Pachtvertrag mit Kempinski läuft bis mindestens Ende 2032

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Tritt man vor die Tür auf den berühmten Prachtboulevard «Unter den Linden», ist das Brandenburger Tor nur wenige Meter entfernt. Stars, Staatschefs und Royals stiegen hier ab: Das Hotel Adlon ist eine der ganz grossen Adressen in Berlin. Jetzt soll das legendäre Fünf-Sterne-Haus verkauft werden. Der Kaufpreis: mindestens 261 Millionen Franken.

Nur eine Hürde steht dem Verkauf noch bevor: Das Hotel gehört 4000 Eigentümern, die nun über den Verkauf abstimmen müssen. Das Hotel ist laut einem Bericht der «Immobilien-Zeitung» Teil eines Fonds. Der von der Jagdfeld-Gruppe betreute Immobilienfonds gehört grösstenteils Privatanlegern, die schon ein höheres Alter erreicht hätten und sich jetzt von ihren Anteilen trennen wollen, wie «Bild» berichtet. Nur wenn 75 Prozent der Eigentümer dem Verkauf zustimmen, kann das internationale Bieterverfahren für die Luxusimmobilie starten.

Wer die Immobilie kauft, kann sie aber noch nicht sofort als eigenes Hotel betreiben. Der Betreiber, Kempinski, hat einen Pachtvertrag bis mindestens Ende 2032. Schon seit 1997 betreibt die Gruppe das Haus. Wenige Jahre nach der Neueröffnung ereignete sich ein Vorfall, der noch vielen in Erinnerung ist: Im November 2002 hielt der «King of Pop» Michael Jackson (1958–2009) sein neun Monate altes Baby auf einem Arm aus dem Fenster seiner Suite im fünften Stock des Nobelhotels.

Lange, bewegte Geschichte

Jackson ist nicht der einzige berühmte Gast, der in das Luxushotel eingecheckt hat. Die britische Queen Elizabeth II. (1926–2022) und der Dalai Lama (91) übernachteten ebenso dort wie der britische Komiker Charlie Chaplin (1889–1977), der weltberühmte Physiker Albert Einstein (1879–1955) und der ehemalige US-Präsident Barack Obama (65).

Das Hotel Adlon am Pariser Platz blickt auf eine lange, geschichtsträchtige Vergangenheit zurück: 1907 wurde das erste Hotel Adlon vom deutschen Kaiser Wilhelm II. eröffnet, wie das Hotel auf seiner Website schreibt. In den Folgejahren wurde das Nobelhaus zu einem Hotspot für Politiker und Adelige.

Das Hotel war zudem die Stätte vieler politischer und diplomatischer Entscheidungen im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges. Kurz vor Ende des Krieges wurde das Haus durch einen Brand fast vollständig zerstört. Trotzdem wurde der verbliebene Teil in der DDR-Zeit lang als Hotel weiter betrieben, bis die ostdeutsche Regierung 1984 entschied, die Ruine zu sprengen. Erst nach dem Mauerfall entstand das heutige Hotel Adlon an historischer Stelle neu.