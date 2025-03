1/6 Das Luxushotel The Alpina Gstaad (im Bild oben) ist neu in amerikanischer Hand. Foto: Keystone

Das 2012 eröffnete Luxushotel The Alpina in Gstaad BE ist eine der Topadressen der Schweizer Hotellerie. Doch nun ist es in die Hände amerikanischer Investoren übergegangen.

Der bisherige Alpina-Mitbesitzer Marcel Bach (69) und Mehrheits-Mitbesitzer Jean-Claude Mimran (80) haben das Haus einem amerikanischen Investoren vermacht, der allerdings noch nicht genannt wird. Das hat Bach dem Portal Hotelinside.ch bestätigt. Bekannt ist lediglich, dass der Käufer ein Stammgast mit engen Beziehungen zu Gstaad sei.

200 Millionen Franken für 56 Zimmer

Insider gehen von einem Verkaufspreis von rund 200 Millionen Franken aus. Das Hotel mit 56 Zimmern und Suiten, gelegen in einem 20'000 Quadratmeter grossen Park oberhalb von Gstaad und ausgestattet mit einem Spa der renommierten Kette Six Senses, wurde 2012 für rund 300 Millionen Franken erbaut. In den Jahren 2021 und 2022 rangierte es auf Platz 1 der Kategorie «Beste Ferienhotels« im Bilanz-Ranking.

Zum Verkaufsgrund gibt Bach gegenüber dem Portal einerseits sein fortgeschrittenes Alter an, aber auch die Lust an neuen Projekten. Dazu gehöre etwa der geplante Sonnenhof im benachbarten Saanen BE.

Trotz des Verkaufs ändert sich beim Alpina vorerst nichts. Bach bleibt Präsident des Verwaltungsrates, als General Managerin bleibt auch Nadine Friedli (45) im Amt.

Bereits 2008 hatte der russische Oligarch Dmitri Rybolowlew (57) 103 Millionen Franken für zwei Chalets gezahlt, die zum selben Grundstück wie das Alpina gehören.