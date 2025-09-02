DE
FR
Abonnieren

Weiterer Discounter führt Self-Checkout-Kassen ein
Kunden können jetzt auch bei Aldi am Self-Checkout zahlen

Das Bezahlen am unbedienten Kassenautomaten hat sich in Schweizer Supermärkten etabliert. Lediglich einige Discounter – darunter Aldi Suisse – machten bislang einen Bogen um das Self-Checkout-System. Neu können Kunden aber auch dort am Automaten bezahlen.
Publiziert: 10:55 Uhr
|
Aktualisiert: 10:57 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
So sehen sie aus: Die Self-Checkout-Kassen bei Aldi Suisse.
Foto: Aldi Suisse

Darum gehts

  • Aldi Suisse führt Self-Checkout-System schweizweit ein
  • Die Testphase 2021 zeigte laut Aldi-Suisse-CEO eine hohe Kundenzufriedenheit
  • Aldi Suisse hat hierzulande 247 Filialen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Nathalie_Benn_Praktikantin Wirtschaft _Blick_2-Bearbeitet.jpg
Nathalie BennRedaktorin Wirtschaft

Die Situation kennt jeder: Auf dem Nachhauseweg von der Arbeit noch schnell im Supermarkt ein paar Zutaten für das Abendessen posten – an den bedienten Kassen reiht sich aber die Kundschaft mit ihren Grosseinkäufen. Deshalb: Schnell an den Self-Checkout. Bei Aldi Suisse gab es diese Möglichkeit bislang nur in einigen wenigen Filialen. Das ändert sich jetzt.

Der Discounter führt sein Self-Checkout-System in der ganzen Schweiz ein, wie es in einer Mitteilung am Dienstag heisst. Bald ist also das autonome Bezahlen in allen 247 Schweizer Filialen möglich. 

Testphase erfolgreich

2021 startete Aldi Suisse als Nachzügler im Detailhandel eine Testphase der unbedienten Bezahlautomaten an vier Deutschschweizer Standorten – im St. Gallischen Neumarkt und der Shoppingarena, in Winterthur sowie in Ostermundingen BE. 

«Die Testphase hat gezeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden die Self-Checkout-Kassen sehr schätzen», lässt sich Aldi-Suisse-Chef Jérôme Meyer (45) in der Mitteilung zitieren. Aldi Suisse habe auf das Feedback reagiert und führe das Angebot nun schweizweit ein, heisst es weiter.

Mehr zum Schweizer Detailhandel
Die Kundschaft lässt ihre Sammelpunkte links liegen
Nicht eingelöst
Treuepunkte im Wert von Millionen liegen auf Kundenkonten
Migros und Coop mit Klimaaktion – Aldi und Lidl explizit ausgeschlossen
Detailhandels-Kampf eskaliert
Migros und Coop mit Klimaaktion – Aldi und Lidl unerwünscht
Einkaufstouristen geben deutlich mehr ennet der Grenze aus
Trotz tieferer Zollfreigrenze
Einkaufstouristen geben deutlich mehr im Ausland aus
Proviande will Fleisch-Herkunft nicht mehr kontrollieren
Mit Video
Trotz Carna-Skandal
Proviande will Fleisch-Herkunft nicht mehr kontrollieren


Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen