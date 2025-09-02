Das Bezahlen am unbedienten Kassenautomaten hat sich in Schweizer Supermärkten etabliert. Lediglich einige Discounter – darunter Aldi Suisse – machten bislang einen Bogen um das Self-Checkout-System. Neu können Kunden aber auch dort am Automaten bezahlen.

Kunden können jetzt auch bei Aldi am Self-Checkout zahlen

Darum gehts Aldi Suisse führt Self-Checkout-System schweizweit ein

Die Testphase 2021 zeigte laut Aldi-Suisse-CEO eine hohe Kundenzufriedenheit

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die Situation kennt jeder: Auf dem Nachhauseweg von der Arbeit noch schnell im Supermarkt ein paar Zutaten für das Abendessen posten – an den bedienten Kassen reiht sich aber die Kundschaft mit ihren Grosseinkäufen. Deshalb: Schnell an den Self-Checkout. Bei Aldi Suisse gab es diese Möglichkeit bislang nur in einigen wenigen Filialen. Das ändert sich jetzt.

Der Discounter führt sein Self-Checkout-System in der ganzen Schweiz ein, wie es in einer Mitteilung am Dienstag heisst. Bald ist also das autonome Bezahlen in allen 247 Schweizer Filialen möglich.

Testphase erfolgreich

2021 startete Aldi Suisse als Nachzügler im Detailhandel eine Testphase der unbedienten Bezahlautomaten an vier Deutschschweizer Standorten – im St. Gallischen Neumarkt und der Shoppingarena, in Winterthur sowie in Ostermundingen BE.

«Die Testphase hat gezeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden die Self-Checkout-Kassen sehr schätzen», lässt sich Aldi-Suisse-Chef Jérôme Meyer (45) in der Mitteilung zitieren. Aldi Suisse habe auf das Feedback reagiert und führe das Angebot nun schweizweit ein, heisst es weiter.



