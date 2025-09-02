Darum gehts
- Aldi Suisse führt Self-Checkout-System schweizweit ein
- Die Testphase 2021 zeigte laut Aldi-Suisse-CEO eine hohe Kundenzufriedenheit
- Aldi Suisse hat hierzulande 247 Filialen
Die Situation kennt jeder: Auf dem Nachhauseweg von der Arbeit noch schnell im Supermarkt ein paar Zutaten für das Abendessen posten – an den bedienten Kassen reiht sich aber die Kundschaft mit ihren Grosseinkäufen. Deshalb: Schnell an den Self-Checkout. Bei Aldi Suisse gab es diese Möglichkeit bislang nur in einigen wenigen Filialen. Das ändert sich jetzt.
Der Discounter führt sein Self-Checkout-System in der ganzen Schweiz ein, wie es in einer Mitteilung am Dienstag heisst. Bald ist also das autonome Bezahlen in allen 247 Schweizer Filialen möglich.
Testphase erfolgreich
2021 startete Aldi Suisse als Nachzügler im Detailhandel eine Testphase der unbedienten Bezahlautomaten an vier Deutschschweizer Standorten – im St. Gallischen Neumarkt und der Shoppingarena, in Winterthur sowie in Ostermundingen BE.
«Die Testphase hat gezeigt, dass unsere Kundinnen und Kunden die Self-Checkout-Kassen sehr schätzen», lässt sich Aldi-Suisse-Chef Jérôme Meyer (45) in der Mitteilung zitieren. Aldi Suisse habe auf das Feedback reagiert und führe das Angebot nun schweizweit ein, heisst es weiter.