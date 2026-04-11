Kunden von Galaxus mussten in den letzten Tagen länger auf ihre Bestellungen warten als üblich. Der Onlinehändler erklärt die Gründe.

Marco Lüssi Blattmacher

Galaxus bat die Kunden am Freitag per Newsletter um Verständnis: Im Zentrallager in Wohlen AG sei eines der Systeme gerade «ein bisschen am Kränkeln», schrieb der Onlinehändler: «In den letzten Tagen mussten deshalb bereits einige Kundinnen und Kunden länger als angekündigt auf ihre Lieferung warten.» Betroffen waren laut Digitec Galaxus zehn Prozent aller Lieferungen, die von Wohlen aus verschickt wurden.

Was ist da los? Digitec-Galaxus-Sprecherin Angela Barandun (46) sagt zu SonntagsBlick, das Problem liege beim teilautomatisierten Shuttle, der einen Teil der Produkte verarbeite. Dieser bestehe aus 200 Robotern, die Tausende Kisten bewegen, um diese Waren einzusammeln. «Wir hatten diese Woche eine ausserordentliche Häufung bei diesen Robotern.»

Lieferfristen verlängert

Digitec Galaxus hat nun die Lieferfristen für Produkte, die aus Wohlen geliefert werden, auf drei Tage erhöht. So will der Onlinehändler Enttäuschung bei den Kunden verhindern. Die meisten Lieferungen würden aber dennoch bereits am nächsten Tag ankommen. «Unsere Lieferversprechungen sind uns wichtig», betont Sprecherin Barandun. «Obwohl nur ein kleiner Teil der Ware nicht pünktlich verarbeitet werden konnte, haben wir darum die Lieferfristen für alle Artikel in Wohlen verlängert.»

Mittlerweile läuft das System laut Barandun wieder stabil. «Weil die Fehleranalyse aber bis nächste Woche andauert, bleiben wir vorsichtig.»