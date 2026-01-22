Davos ist im Ausnahmezustand: Autos, wohin das Auge reicht. Dass hier Abkürzungen gesucht und Irrfahrten gemacht werden, ist vorprogrammiert. Die kuriosen Szenen dabei auch. Das sind die lustigsten Bilder.

Darum gehts In Davos während des WEF sorgen Besucher mit skurrilem Verhalten für Aufsehen

Ein BMW auf Wanderweg, Kleinwagen auf Loipe und «Deppenfalle»-Unfälle

Die zahlreichen, amüsanten Verkehrs-Pannen gibts in der Bildergalerie

Sandro Zulian Reporter News

Auf den Strassen von Davos gibt es verschiedene Arten von WEF-Besuchern. Die Unvorbereiteten: Frauen in hohen Stöckelschuhen, die auf den eisbedeckten, steilen Trottoirs immer wieder ausrutschen. Oder auch Männer, die mit ihren teuren Lackschuhen oder feinsten Budapestern in den von Abgasen brandschwarz gefärbten Schneepflotsch treten, mit ihren profillosen Sohlen keinen Halt finden und sich beinahe hinlegen.

Dann gibt es aber auch die, die es ein bisschen zu gut meinen: Männer mit Parka-Jacken, die wohl in Sibirien anerkennende Blicke geerntet hätten und klobige Hochalpin-Wanderschuhe, bei denen eigentlich nur noch die Steigeisen fehlen. Und dann – gibt es noch die Autofahrer.

BMW auf dem Wanderweg – Kleinwagen auf der Loipe

Viele davon sind routinierte Fahrzeuglenkerinnen und -lenker, haben alles im Griff. Andere sind zum ersten Mal in Davos, wiederum andere suchen einfach eine Abkürzung. Und hier entstehen während des WEF kuriose Bilder.

Eine Frau im Pelzmantel steht ratlos neben ihrer Begleitung. Zusammen begutachten sie das Auto, aus dem sie gerade ausgestiegen sind. Es steht auf einem schmalen Wanderweg – nichts geht mehr. Ob die beiden mit ihrem BMW je wieder herausgefunden haben, ist nicht bekannt. Das Navi hat sie wohl in die Irre geführt!

Ein anderes Bild zeigt einen Kleinwagen im Schnee. Daneben mutmasslich ein Polizeiauto. Das Problem: Die Autofahrerin steht mitten auf der Langlaufloipe!

Auch die «Deppenfalle» hat in Davos zugeschnappt

Auf einem Bild sieht man ein Elektroauto in einer Panoramakurve. Mutmasslich ein WEF-Chauffeur, der sich gerade eine Pause gönnt. Nur: Er steht mitten auf der hohen Promenade. Dort herrscht Fahrverbot.

Und dann gibt es noch eine Szene, die wiederholt in verschiedenen Schweizer Gemeinden auftritt und ordentlich für Belustigung sorgt. Auftritt: «Deppenfalle».

Deppenfallen sind Brücken oder Auto-Unterführungen mit niedriger Decke. Immer wieder kommt es vor, dass Lastwagen- oder Reisebus-Chauffeure die Höhenangabe unterschätzen oder übersehen – und voll reinrasseln. So auch in Davos.

«Man reibt sich schon ab und zu die Augen»

Gesammelt hat diese Bilder Yves Weibel (30) von der «Davoser Zeitung» und stellt sie Blick zur Verfügung. Er sagt: «Unter den Einheimischen ist es immer wieder ein Gesprächsthema, was wohl in diesem Jahr für verrückte Dinge passieren. Man amüsiert sich schon über die Irrfahrten.»

Er nimmt die Autofahrerinnen und Autofahrer aber auch in Schutz: «Natürlich ist es gerade für Auswärtige sehr schwierig, sich während des ganzen WEF-Chaos zu orientieren.» Die ganze Geschichte hinter den amüsanten Bildern sei ebenfalls nicht bekannt. «Vielleicht gibt es ja gute Gründe dafür.» Aber: «Als langjähriger Davoser reibt man sich aber schon ab und zu die Augen und fragt sich, wie man auf diese Ideen kommt.»

