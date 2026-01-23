US-Finanzminister motzt über das Essen in Davos

Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschaft

Die Bündner Bergen sind nicht die Rocky Mountains: Ein hochrangiger Vertreter der Trump-Regierung erlitt am WF einen Kulturschock der kulinarischen Art. Dem US-Finanzminister Scott Bessent (63) hat das Essen in Davos nämlich überhaupt nicht geschmeckt.

0:38 Bessent über Essen in Davos: «Ich werde nächstes Jahr Pop-Tarts mitbringen»

In einem Interview mit dem rechtsgerichteten TV-Sender «Real America's Voice» zog Bessent über das Essensangebot rund ums WEF her: «Vor einigen Jahren gab es von der Davoser Elite die Vision, dass wir in Zukunft Insekten und Käfer essen. Nach ein paar Tagen mit dem Essen hier werde ich vielleicht auf Käfer und Insekten umsteigen.» Fürs WEF 2026 will er deshalb vorsorgen – mit einem bekannten US-Gebäck. «Nächstes Jahr bringe ich ein paar Pop-Tarts mit.»

Warum dem US-Finanzminister die Lust auf die Davoser Kulinarik vergangen ist und was er genau gegessen hat, ist nicht bekannt. Eigentlich ist das Angebot in den dortigen Restaurants sehr vielfältig – aber sehr teuer, wie Blick-Redaktor Sandro Zulian selber erlebt hat. Seine Erfahrungen hat er hier geteilt.