US-Finanzminister motzt über das Essen in Davos
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschaft
Die Bündner Bergen sind nicht die Rocky Mountains: Ein hochrangiger Vertreter der Trump-Regierung erlitt am WF einen Kulturschock der kulinarischen Art. Dem US-Finanzminister Scott Bessent (63) hat das Essen in Davos nämlich überhaupt nicht geschmeckt.
In einem Interview mit dem rechtsgerichteten TV-Sender «Real America's Voice» zog Bessent über das Essensangebot rund ums WEF her: «Vor einigen Jahren gab es von der Davoser Elite die Vision, dass wir in Zukunft Insekten und Käfer essen. Nach ein paar Tagen mit dem Essen hier werde ich vielleicht auf Käfer und Insekten umsteigen.» Fürs WEF 2026 will er deshalb vorsorgen – mit einem bekannten US-Gebäck. «Nächstes Jahr bringe ich ein paar Pop-Tarts mit.»
Warum dem US-Finanzminister die Lust auf die Davoser Kulinarik vergangen ist und was er genau gegessen hat, ist nicht bekannt. Eigentlich ist das Angebot in den dortigen Restaurants sehr vielfältig – aber sehr teuer, wie Blick-Redaktor Sandro Zulian selber erlebt hat.
Bleibt das WEF in Davos?
Von Robin Wegmüller, Redaktor Wirtschaft
Die Gerüchte fliegen schon seit längerem durch das Davoser Kongresszentrum. Was unter WEF-Gründer Klaus Schwab (87) noch undenklich war, ist heute eine Option: Davos – und die Schweiz – könnten das WEF verlieren. Etliche Top-Manager spielen mit dem Gedanken, das WEF zu verlegen. Auch Co-Präsident Larry Fink (73) hat in der «Financial Times» andere Austragungsorte angesprochen, die ihm durch den Kopf schwirren. Jetzt sorgt sich auch der Bundesrat.
«Lahme Ente»: Trump teilt gegen Newsom aus
Von Jessica von Duehren, Teamlead Newsdesk
Ihre Feindschaft leben US-Präsident Donald Trump (79) und Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom (58) offen aus. «Haut diesem Wahnsinnigen in die Fresse», sagte Newsom erst am Dienstag zu einer Runde Journalisten am Rand des WEF, wie mein Kollege Samuel Schumacher berichtete.
Jetzt hat Trump ebenfalls mal wieder zu einem Rundumschlag gegen Newsom ausgeholt. Auf Truth Social schreibt er: «Gavin Newscum (so nennt Trump seinen Kontrahenten spöttisch, Anm. d. Red.), lahme Ente und Gouverneur eines scheiternden Staats, sollte nicht in Davos herumlaufen, um die Aufmerksamkeit ausländischer Staatschefs zu erregen und unser Land in Verlegenheit zu bringen.»
Lieber solle sich der Gouverneur um seinen Bundesstaat und den Wiederaufbau nach den verheerenden Bränden vor einem Jahr kümmern. «Mit einer Bilanz wie seiner, der Zerstörung eines der schönsten Orte der Welt, den die Menschen in Scharen verlassen, ist es unvorstellbar, dass er für das Präsidentenamt kandidieren könnte, aber wer weiss, es ist eine sehr seltsame Welt!», resümiert Trump in gewohnt gehässigem Ton.
Newsom soll planen, 2028 ins Rennen um das Präsidentschaftsamt einzusteigen.
Selenski: Einigung mit USA über Sicherheitsgarantien für Ukraine
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski gab bekannt, dass er mit US-Präsident Donald Trump eine Vereinbarung zu Sicherheitsgarantien für die von Russland angegriffene Ukraine erzielt habe. Vor Journalisten in der Schweiz erklärte Selenski am Donnerstag, das Thema sei nun «erledigt».
Er fügte hinzu, dass das Abkommen von beiden Präsidenten unterzeichnet werden müsse, bevor es den nationalen Parlamenten zur Prüfung vorgelegt wird. Zuvor hatte Selenski Trump in Davos getroffen.

US-Präsident Donald Trump besteigt Air Force One in Zürich
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Der zweitägige WEF-Besuch des US-Präsidenten Donald Trump ist zu Ende. Am späten Nachmittag hat er die Schweiz verlassen. Seine Air Force One hob um 17.37 Uhr am Flughafen Zürich ab.
Trump verliess das Kongresszentrum in Davos am Donnerstag nach dem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenski.
Anders als am Mittwoch, als der US-Präsident mit dem Helikopter von Zürich nach Davos flog, reiste er am Donnerstagnachmittag mit dem Auto zurück an den Flughafen Zürich. Ein Video zeigt, wie der US-Konvoi am Flughafen ankommt.
Um 17.20 Uhr traf der Autokonvoi schliesslich in Zürich ein. Dort stieg der US-Präsident in die Air Force One um, die dann um 17.37 Uhr abhob.
Alessandro del Piero rockt das Kongresszentrum
Von Christian Kolbe, Redaktor Wirtschaft
Fussball-Gipfelteffen im Kongresszentrum: Erst läuft FIFA-Boss Gianni Infantino (55) vorbei, dann Fussballegende Alessandro del Piero (51, Bildmitte). Ausser bei einem befreundeten Schweizer ist das Interesse an Infantino mässig. Das Überraschendste: Infantino wieder einmal im breiten Walliser Deutsch sprechen zu hören. Doch wirklich Aufmerksamkeit zieht Del Piero, Ex-Juve-Stürmer, auf sich. Die Handys werden gezückt, Selfies gemacht, eine junge Professorin erklärt, ihr Mann sei der grösste Del-Piero-Fan.
Der Hintergrund: Im Kongresszentrum findet gerade der Davos Kick Off for the FIFA World Cup 2026 statt. Als ob es noch mehr Publicity für diesen Megaevent bräuchte ...
Mit Gulfstream-Jet angereist – Kritiker Elon Musk spricht am WEF
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschaft
In der Vergangenheit war Elon Musk (54) einer der lautesten Kritiker des Wirtschaftstreffen in Davos. 2022 bezeichnete der reichsten Mann der Welt das WEF «scheiss langweilig».
Jetzt hat der Tesla-Chef seine Meinung offenbar geändert. Erstmals seit 2015 ist er wieder ans Jahrestreffen in den Bündner Bergen gereist. Und nimmt um 16.30 Uhr teil an einer Podiumsdiskussion mit Larry Fink (73), Chef des Vermögensverwalters Blackrock und Co-Präsident des WEF-Stiftungsrats. Über was die beiden sprechen, ist nicht bekannt. Künstliche Intelligenz dürfte aber ein Thema sein. Schliesslich ist Musk auch Gründer des KI-Unternehmens xAi.
Die Podiumsdiskussion kannst du hier im separaten Ticker live mitverfolgen.
Selenski rüttelt Europäer wach
Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) hat beim WEF in Davos die europäischen Partner scharf kritisiert und ihnen mangelnde Entschlossenheit vorgeworfen. Die zögerliche Haltung Europas sende ein gefährliches Signal an Russland und andere Staaten, sagte Selenski.
Er kritisierte die Blockade bei der Freigabe eingefrorener russischer Vermögen und das Fehlen eines Tribunals für russische Kriegsverbrechen. Zudem fragte er, warum US-Präsident Trump die russische Schattenflotte stoppen könne, Europa jedoch nicht. Europa werde nicht ernst genommen und sei zerstritten, ärgerte er sich.
Erst am Ende seiner Rede zeigte sich der Kiewer Regierungschef optimistisch. Er rief dazu auf, eine Welt ohne Krieg zu bauen. Gleichzeitig machte er Hoffnung: Die Dokumente für ein Kriegsende seien «fast fertig». Die gesamte Rede, die als Weckruf für die europäischen Verbündeten gedacht gewesen sein dürfte, kannst du hier nachlesen.
Video zeigt: US-Delegation reist aus Davos ab
Während der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in diesen Minuten seine Rede hält und damit weiterhin für Frieden in seinem Land kämpft, macht sich die US-Delegation bereits auf den Weg nach Zürich, um die Heimreise anzutreten. Trump hat das Kongresszentrum in Davos nach dem Treffen mit Selenski am verlassen.
Das Gespräch zwischen den beiden Staatschefs soll gut verlaufen sein – zumindest nach Darstellung des US-Präsidenten. Ob die Ukraine tatsächlich kurz vor einem Frieden mit Russland steht, bleibt jedoch abzuwarten.
Selenski-Rede nach Treffen mit Trump
Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) ist am Donnerstag in Davos eingetroffen und trifft sich mittags mit US-Präsident Donald Trump (79). Noch Anfang der Woche hatte Selenski einen Besuch nur in Aussicht gestellt, wenn konkrete Fortschritte zu erwarten seien.
Welche Abmachungen getroffen wurden, dürfte er in seiner Rede um 14.30 Uhr bekannt geben. Blick begleitet die Ansprache in diesem Liveticker.