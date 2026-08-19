Das Parkhotel Waldhaus in Flims GR bleibt länger geschlossen als geplant. Die rumänischen Besitzer verschieben die Wiedereröffnung des 5-Sterne-Hotels bereits zum zweiten Mal. Statt im Dezember soll es nun in der kommenden Frühlings- oder Sommersaison Gäste empfangen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Parkhotel Waldhaus in Flims GR öffnet erst in der kommenden Frühlings-/Sommersaison

Aufwendigere Bauarbeiten im Wellnessbereich verzögern die Wiedereröffnung um rund sechs Monate

Brüderduo investierte zusätzlich zum Kaufpreis 40 bis 50 Millionen Franken in das Luxushotel

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Schon bald sollte Flims GR seinen geschichtsträchtigen Luxustempel zurückbekommen: Eigentlich war die Eröffnung des edlen Parkhotels Waldhaus für diesen Dezember geplant. Seit dem 1. August 2023 ist das Hotel geschlossen.

Doch die aktuellen Besitzer, zwei milliardenschwere rumänische Brüder, verschieben das Eröffnungsdatum – bereits zum zweiten Mal. Ursprünglich wollten sie das Hotel bereits zur Wintersaison 2025/26 wieder aufmachen. Später verschoben sie den Termin auf Dezember 2026. Jetzt ist klar: Das Waldhaus begrüsst auch dieses Jahr keine Gäste. Darüber berichtete zuerst die «Südostschweiz».

Auf der Internetseite des Hotels heisst es deshalb auf Englisch: «Wir freuen uns darauf, Sie in der Frühlings-/Sommersaison 2027 wieder bei uns begrüssen zu dürfen.» Über das genaue Wiedereröffnungsdatum werde man die Gäste auf dem Laufenden halten.

Arbeiten im Wellnessbereich verzögern sich

Weshalb geht das Waldhaus noch immer nicht auf? Gegenüber der «Südostschweiz» erklärt der Flimser Gemeindepräsident Christoph Schmidt (53), dass Bauarbeiten im Spa- und Wellnessbereich offenbar länger dauern als geplant. Nun fällt die Wiedereröffnung auf das Jahr, in dem im Bündner Ferienort das Jubiläum «150 Jahre Tourismus Flims» gefeiert wird.

Vor der Schliessung gehörte das 5-Sterne-Haus rund acht Jahre lang der US-Beteiligungsfirma Z Capital Group. Und diese hat das Waldhaus angeblich verlottern lassen: «Das Tafelsilber wurde verscherbelt, die Substanz des Hauses ungenügend unterhalten», monierte der damalige Gemeindepräsident Martin Hug (57).

Rumänen hauchen Waldhaus neues Leben ein

Seit 2024 ist das Hotel nicht mehr in amerikanischen, sondern in osteuropäischen Händen. Die New Yorker Investmentgesellschaft verkaufte es an ein Joint Venture der rumänischen Paval Holding und der litauischen Hotelbetreiberin Apex Alliance. Die Gesellschafter hinter der Paval Holding mit Sitz im rumänischen Bacau sind die Brüder Dragos (60) und Adrian Paval (57). Die Unternehmer sind die reichsten Männer Rumäniens. Das Magazin «Forbes» beziffert ihr Vermögen zusammengenommen auf 3,6 Milliarden Dollar. Reich wurde das Paval-Duo mit der Gründung der Baumarkt-Kette Dedeman im Jahr 1992. Das heutige Dedeman-Imperium setzte 2025 rund 2,45 Milliarden Franken um.

Dragos Paval, der bei der Kaufabwicklung im Vordergrund stand, scheinen die Flimser und Flimserinnen wohlgesinnt: Bei der Präsentation der Entwicklungspläne an der Gemeindeversammlung erntete er gar Applaus – eine Seltenheit. Die Beliebtheit überrascht nicht, sind die Rumänen für die Gemeinde und das lokale Gewerbe doch eine Art Ritter in weisser Rüstung. Ein leerstehender 5-Sterne-Klotz ist schliesslich schlecht fürs Image der ganzen Region.

Die Investoren nahmen auch einen ordentlichen Batzen Geld in die Hand, damit der Neustart des Parkhotels klappt: Über den offiziellen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, Insider beziffern ihn aber auf rund 65 Millionen Franken. Hinzu kommen zusätzliche Investitionen in der Höhe von 40 bis 50 Millionen Franken.