Hinter dem Waldhaus Flims steckt ein ungleiches Duo

Beim Luxushotel Waldhaus Flims soll eine neue Ära anbrechen. Im Juli kam heraus, dass das seit über einem Jahr geschlossene Traditionshaus in neue Hände übergeht. Vor kurzem hat die Bündner Gemeinde auch das Geheimnis gelüftet, um wen es sich bei den Käufern handelt: um die rumänische Paval Holding und die litauische Apex Alliance. Das Waldhaus bleibt damit im Besitz ausländischer Investoren.

Zuvor gehörte der Luxustempel rund acht Jahre lang der US-Beteiligungsfirma Z Capital Group. Und diese hat das Waldhaus Flims angeblich verlottern lassen. «Das Tafelsilber wurde verscherbelt, die Substanz des Hauses ungenügend unterhalten», sagte Gemeindepräsident Martin Hug kürzlich zur «Südostschweiz».

Goldküsten-GmbH ist offizielle Eigentümerin

Die neuen Eigentümer müssen deshalb eine ordentliche Stange Geld in die Hand nehmen, um das Waldhaus wieder in Schuss zu bringen. Die Rede ist von 40 bis 50 Millionen Franken zusätzlich zum Kaufpreis, die sie in die Infrastruktur des Hotels investieren müssen. Das Ziel ist, den historischen Charakter des Resorts zu bewahren.

Wer aber sind die neuen Besitzer? Die offizielle Eigentümerin ist die vor rund drei Monaten mit dem Mindestkapital von 20'000 Franken gegründete Apex-Paval Waldhaus GmbH, die in Küsnacht ZH an der Goldküste beheimatet ist. Die Gesellschafter dahinter sind aber die bereits erwähnten Unternehmen aus Rumänien und Litauen.

Milliardenschweres Brüder-Duo aus Rumänien

Die Paval Holding mit Sitz in der nordrumänischen Stadt Bacau ist die Investmentgesellschaft von Dragos und Adrian Paval. Die beiden Brüder gründeten 1992 die Baumarkt-Kette Dedeman, die laut eigenen Angaben 59 Filialen hat, 12'800 Angestellte beschäftigt und gut 1,7 Milliarden Euro umsetzt. Rund um Dedeman hat das Brüderpaar mittlerweile ein kleines Imperium aufgebaut. Ihre Holding ist auch in den Branchen Detailhandel, Immobilien, Landwirtschaft, Energie und Fertigung aktiv. Das Magazin «Forbes» gibt das Vermögen des Paval-Duos zusammengenommen mit 3,5 Milliarden Dollar an.

Die Gruppe Apex Alliance, die in Amsterdam zu Hause ist, betreibt über ihre litauische Tochter Apex Alliance Hotel Management mehrere Hotels. Diese ist offizielle Franchisenehmerin von Marken wie Hilton, Marriott und Radisson. Zum Hotelportfolio, das die Investorengruppe mit 530 Millionen Euro bewertet, gehören inklusive Waldhaus Flims 17 Häuser – darunter sind fünf Luxustempel. Die Hotels liegen vor allem im Baltikum und in Osteuropa, konkret in Vilnius und Kaunas (Litauen), Riga (Lettland), Tallinn (Estland), Bukarest (Rumänien) sowie in Krakau und Lódz (Polen).

5-Sterne-Projekt am Gardasee

Die Expansion des Hotelgeschäfts nach Westeuropa hat die Apex bereits 2023 in Angriff genommen – ebenfalls zusammen mit der Paval Holding. Gemeinsam haben sie letztes Jahr das noble Grand Hotel Gardone am Gardasee gekauft. Die Pläne für das Traditionshaus von 1884 sind ziemlich ähnlich, wie sie die beiden Investoren auch fürs Waldhaus Flims formuliert haben. Für 45 Millionen Euro wollen sie das Gardone zum luxuriösen 5-Sterne-Haus verwandeln. 2026 soll es dann öffnen, also ein Jahr nach dem Neustart in Flims.