Das Hotel Waldhaus Flims ist in neuem Besitz. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das traditionsreiche Luxushotel Waldhaus Flims hat neue Besitzer erhalten. Es sei an die rumänische Paval Holding und die litauische Apex Alliance verkauft worden, teilte die Gemeinde Flims GR am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht. Die neuen Eigentümer des Waldhaus Flims hätten sich zum Ziel gesetzt, den Charakter des Resorts, einschliesslich seiner historischen Gebäude, seines Erbes und seiner Innenausstattung, zu erhalten und zu verbessern, schrieb die Gemeinde.

In den kommenden Wochen und Monaten würden Pläne erarbeitet und vorgestellt, schrieb die Gemeinde. Die Wiedereröffnung des Waldhaus Flims sei für das nächste Jahr geplant, hiess es.

Hintergründe zu den neuen Besitzern

Die Paval Holding sei die Kapitalanlagegesellschaft der rumänischen Unternehmerfamilie Paval. Das Unternehmen verfüge über ein breit gefächertes Portfolio im Wert von mehreren Milliarden Euro in verschiedenen Branchen wie etwa Detailhandel, Immobilien, Landwirtschaft, Energie oder Fertigung.

Die litauische Gruppe Apex Alliance habe sich auf die Entwicklung und das Management von Hotels spezialisiert. Das Investitionsportfolio der Gruppe erreiche 530 Millionen Euro. Das Waldhaus Flims erweitere das Hotelportfolio der Gruppe auf aktuell 17 Hotels in der Schweiz, Italien, Rumänien, Polen, Litauen und Lettland. Darunter seien fünf Luxushotels. Die Gruppengesellschaft Apex Alliance Hotel Management ist offizieller Franchisenehmer und vertritt Marken wie Hilton, Marriott und Radisson.

Das Bündner 5-Sterne-Hotel Waldhaus Flims schloss vor einem Jahr. Bereits 2015 geriet es in finanzielle Schieflage. Später kaufte die US-amerikanische Investmentfirma Z Capital das in Konkurs gegangene Haus.